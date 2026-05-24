Los dueños invisibles del capitalismo

En un momento histórico donde la inflación parece una fuerza natural y las plataformas tecnológicas funcionan como infraestructuras inevitables de la vida cotidiana, Alessandro Volpi propone una hipótesis incómoda: el capitalismo ya no está gobernado por la competencia, sino por una red concentrada de fondos financieros capaces de influir simultáneamente sobre empresas rivales, gobiernos y mercados enteros. En Los amos del mundo, el historiador italiano reconstruye el ascenso de gigantes como BlackRock, Vanguard y State Street para mostrar cómo el poder económico dejó de tener rostro industrial y adquirió una forma abstracta, financiera y prácticamente invisible.

Propone una hipótesis incómoda: el capitalismo ya no está gobernado por la competencia

El libro tiene una virtud inmediata: logra traducir mecanismos financieros extremadamente complejos en una narración inteligible para lectores no especializados. Volpi escribe con una claridad poco frecuente en los ensayos económicos contemporáneos y evita el tono tecnocrático que suele blindar este tipo de discusiones. Su punto de partida es concreto: las grandes corporaciones tecnológicas —Amazon, Apple, Microsoft, Meta o Netflix— aparecen públicamente como competidoras, pero detrás de ellas se repiten los mismos accionistas institucionales. La consecuencia, sostiene, es una concentración de poder sin precedentes en la historia reciente del capitalismo.

Más interesante todavía es el modo en que el ensayo conecta esa arquitectura financiera con la experiencia cotidiana. El deterioro de los salarios, la precarización laboral, la crisis de los sistemas públicos de salud o el aumento del costo de vida dejan de aparecer como fenómenos aislados para integrarse en una lógica global de valorización financiera. Allí reside probablemente el mayor acierto político del libro: devolver inteligibilidad a un malestar social que muchas veces se vive de manera fragmentaria.

Volpi privilegia la contundencia del diagnóstico por encima de la complejidad analítica, y en algunos pasajes la concentración financiera aparece explicándolo todo. El riesgo de esa perspectiva es convertir procesos económicos heterogéneos en efectos de una única causa estructural. En ese sentido, el ensayo funciona mejor como intervención crítica y mapa interpretativo que como explicación exhaustiva del capitalismo contemporáneo.

Resulta una lectura estimulante porque obliga a formular preguntas difíciles de responder

Hay además una dimensión casi simbólica en la figura de estos “amos del mundo”. A diferencia de los viejos magnates industriales, los nuevos centros de poder carecen de una representación visible: no fabrican productos concretos ni encarnan una ideología reconocible, sino que administran flujos financieros capaces de atravesar sectores enteros de la economía. El libro captura bien esa sensación contemporánea de vivir bajo decisiones tomadas en espacios inaccesibles para la política democrática.

Lejos de la neutralidad académica, Volpi escribe desde una preocupación explícita por el vaciamiento de la democracia y por la subordinación de los Estados a las dinámicas del capital financiero. Esa toma de posición le da intensidad al ensayo, aunque también lo acerca por momentos al tono panfletario. Aun así, Los amos del mundo resulta una lectura estimulante porque obliga a formular preguntas incómodas: quién decide realmente el precio de la vida, qué margen de acción conservan los gobiernos y hasta qué punto el mercado sigue siendo un espacio de competencia y no de administración oligopólica.

Más que ofrecer respuestas definitivas, el libro de Volpi tiene la capacidad de volver visible una estructura de poder que suele permanecer fuera del lenguaje cotidiano. Y en tiempos donde la economía parece presentarse como una fatalidad técnica antes que como una construcción política, esa operación crítica ya constituye un gesto relevante.

LOS AMOS DEL MUNDO ALESSANDRO VOLPI

Editorial: Fondo de Cultura

Páginas: 191

Precio: $25.000 Fondo de Cultura191$25.000