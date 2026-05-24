Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Séptimo Día

Mariposas blancas

Por Por FELIUNDO

“Los que contemplan las ventanas de Dios no se aburren, son felices”.

Es la tarde, una tarde temprano de fines de abril. La anciana reposa sentada en un banco a orillas de un bello y extenso jardín. Su cuerpo endeble, desgastado por los años, reposa; sus sienes ceniza evocan perdidas historias; entonces, el alma contempla en tanto de lejos vuelven viejas voces. Un tibio sol la acuna y abraza, cubriendo de luz el paraje.

El otoño ya deslumbra, revelando otros colores. Coloreando de amarillo a los verdes, amarillos que relucen hasta el jalde. Un velo casi transparente de pequeñas mariposas aparece de la nada, revolotean serenas mientras sobre su regazo una agita suave las alitas blancas. Ella observa y sonríe y una brisa errante la acaricia.

En el cielo asoma ahora alguna estrella, con la tarde ya rendida a un ocaso atiborrado de recuerdos. El sendero salpicado de dorado, de bermejos y marrones, por los setos, ha perdido su figura. Yace aún, en la penumbra, entre las ramas, una tórtola que mece a sus pichones, sola y en paz. Entonces, sueña. Es la noche y ella sueña cobijada por un velo. Bajo un manto de hojarasca ya descansa.

LA PÁGINA DE LOS LECTORES
Quienes estén interesados en compartir sus vivencias, narrar anécdotas, publicar opiniones sobre la cultura o, simplemente, divulgar un texto literario y creativo de producción propia, pueden enviarlo a libros@eldia.com.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?