Novedades recomendadas

ENVIADO ESPECIAL

Arturo Pérez Reverte

La reseña dice: “Este libro reune, en orden cronologico, una seleccion de cronicas y reportajes escritos en los setenta y los ochenta, a los que se añaden los articulos publicados en las ultimas decadas sobre conflictos pasados y presentes, dignidad y cobardia, verdad y manipulacion. En estas paginas compartimos la memoria de un hombre que estuvo donde muy pocos querian estar y conto lo que muchos prefieren olvidar. La guerra se queda en tu cabeza y ya no te abandona jamas”.

EL PRISIONERO DEL YERBATAL

Federico Andahazi

“La obra une dos escenarios: la selva misionera y el París esplendoroso del siglo XIX. En ese cruce de mundos opuestos queda atrapado Aimé Bonpland. El naturalista es capturado en las antiguas misiones de la colonia Santa Ana por las tropas del Dictador Supremo. El viejo compañero de viaje de Alexander von Humboldt, artífice de los jardines de Napoleón y Josefina, ahora es rehén en Paraguay. Pero, en verdad, pretende arrancarle su gran descubrimiento: el secreto de la yerba mate”, reza la sinopsis.

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