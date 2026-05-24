Quince escritores indagados durante el renacimiento democrático del 83

La figura del intelectual en la esfera pública y como representación colectiva; la degradación del lenguaje; el valor que no decae de la metáfora; el misterio del ser y estar en un mundo cambiante; una nueva definición del rosismo en la historia argentina; lo que esperan los europeos de los escritores latinoamericanos, esos y muchos otros temas se encuentran reflejados por María Minellono en su último libro, que será presentado el próximo viernes 5 de junio en nuestra ciudad.

Titulado De la voz al papel, con el subtítulo de Narradores y ensayistas en la transición democrática (Vinciguerra, 2026), recoge los testimonios de un grupo de calificados escritores argentinos, entrevistados entre 1983 y 1986, es decir en los tres primeros años de la democracia recuperada tras la ominosa dictadura militar, tal como lo señala Antonio Requeni. No se trata de un temario excluyente, ajustado solo a esa circunstancia, aunque aquella época, que tuvo algo de renacimiento, sí se encuentra presente como contexto en la mayoría de los testimonios.

Son el resultado de entrevistas publicadas en el diario EL DIA y en audiciones en las radios Provincia y Universidad, realizadas por Minellono a escritores argentinos como Sarlo, Borges, Viñas, Sebreli, Marta Lynch, Lamborghini, María Angélica Bosco, Pezzoni, Luisa Mercedes Levinson, Sánchez Sorondo y el platense Gabriel Báñez. Y a todos ellos se suman las voces de escritores extranjeros como Armonía Somers, José Donoso y Juan José Arreola. Y el lector podrá viajar más allá de lo literal.

Sobre el libro de Minellono dijo Antonio Requeni —escritor y periodista de larga trayectoria en medios nacionales, secretario durante décadas de la Feria del Libro— que se trata de “una labor que más allá de lo meramente periodístico se nos presenta como un valioso panorama de nuestras letras en un importante período histórico”.

El libro será presentado el viernes 5 de junio en el palacio López Merino de 49 entre 12 y diagonal 74 a las 19 con la introducción a cargo de Fernando Sánchez Sorondo.

Minellono es poeta, ensayista, docente universitaria de literatura argentina, investigadora del CONICET y es una de las autoras que, con humildad pero con sobrados fundamentos, consolidó las banderas de la literatura –en especial de la femenina- a partir de una formación rigurosa lograda a través de los grandes maestros que dictaron cátedras en la facultad platense de Humanidades en donde se graduó. Ella desde la creación y desde la tarima de los profesores aportó desde entonces testimonios e investigaciones reconocidos por la crítica, el público y las camadas de alumnos.

VOCES DISTINTAS

“Sánchez Sorondo, Báñez y Carlos Gardini eran los jóvenes escritores de entonces, amén de otros, y están incluidos en el libro”, reseña Minellono entrevistada ahora en su casa ubicada en la zona de Parque Saavedra. Agrega que “Sánchez Sorondo va a venir a presentar el libro a la López Merino junto con Cristina Piña que se va a referir a De las exiguas flores, mi último libro de poemas, que no se presentó en La Plata, sino recientemente en Buenos Aires, en la Academia Argentina de Letras”.

Minellono cuenta que lo que más le impresionó al realizar las entrevistas en ese período de transición democrática fueron las propuestas diversas “Me gustó recuperar entonces visiones diferentes, comprobar que se había recuperado en el país la polifonía de voces”, para añadir que sobre sus charlas con los escritores -algunas grabadas en las radios, otras en las casas de los autores- “no quise cerrar ninguna idea, sino dejarlas abiertas, tal como las expresaron”,

“Me pareció valioso acercar las voces de estos intelectuales vertidas en aquel tiempo y que pueden servir a las generaciones jóvenes”, añadió.

En cuanto a las vivencias personales aludió primero a su charla con Borges: “Yo tenía una idea acerca de Borges, en el sentido de que su ironía era el rasgo predominante de su personalidad. Y me encontró con una persona llena de timidez, muy sencilla y amable”.

En cuanto a la entrevista con el platense Gabriel Báñez, en uno de los párrafos más significativos el escritor sostuvo que “ya que hemos hablado de la palabra sería bueno destacar que en toda esta última etapa (alude a la dictadura militar) ha habido una degradación lingüística de todos los conceptos y de todas las categorías. Eso tiene mucho que ver con el período que hemos pasado. No somos originales al respecto; en países donde se han producido más o menos los mismos procesos ha ocurrido otro tanto. Creo que en este momento lo fundamental es quitar a la palabra de esa degradación que ha sufrido, volverla al lugar apropiado y mencionar a las cosas por su nombre”.

En el caso de Sebreli, Minellono recordó que en ese entonces el escritor había publicado Las señales de la memoria, en la que abordó una de las cuestiones más apasionantes de la historia argentina. Allí, al hablar de Rosas dijo: “Yo creo que el “rosismo” fue una forma de fascismo “Avant la lettre”, un pre-fascismo con todas sus características, incluso, la fuerte manipulación de las masas. Eso se dio en Rosas con cien años de adelanto y muchos lo han observado, por ejemplo Karl Vossler que estuvo en la Argentina en los años ’30, y se interesó por traducir el Facundo al alemán”.

Durante los primeros años de la transición democrática, el mercado de libros se activó y el escritor mexicano Juan José Arreola, amigo del gran novelista Juan Rulfo, en la entrevista con Minellono alzó una voz de alerta ante la aparición de un mercado que condicionaba los propósitos de escribir: “El libro es un maravilloso compendio relacionado con el misterio del ser y el estar en el mundo. Pero la literatura ahora es comercio más que nada. Por eso no debo llamarla literatura. Hay escritores que hacen los libros con recetas.

A su vez el escritor chileno José Donoso, en el contexto de las expectativas forjadas por el retorno democrático en la Argentina, advirtió acerca de lo que suele esperarse en el mundo de un escritor latinoamericano: “Es un poco lo que los europeos quieren de nosotros, quieren que les vendamos revoluciones, que les vendamos violencia, que les vendamos erotismo, que les vendamos sexo. Pero Latinoamérica es un continente inteligente que debe desentrañar su identidad y no venderse en esos parámetros discursivos”.

El argentino Sánchez Sorondo, que por entonces había publicado su novela Ampolla, refiriéndose a las obras literarias que se publicaban en nuestro país entre el 83 y el 86 sostuvo que “en la literatura argentina de los últimos años advierto un panorama estimulante, muy rico, pienso en figuras como Silvina Ocampo, José Bianco, escritores como Enrique Molina, un gran poeta autor de Una sombra donde sueña Camila O’Gorman, que es una de las mejores novelas de nuestra literatura”.

Y a su vez, Marta Lynch se detuvo sobre el tema de la vejez, algo que la obsesionaba y tema que había tocado en libro de cuentos No te duermas, no me dejes, le dijo a Minellono: “Yo pienso que una de las cosas más dramáticas de la vida es el deterioro no sólo físico sino también espiritual. Yo creo que alguna vez, algún investigador norteamericano o ruso, de esos que tienen todo a su alcance para experimentar, va a descubrir un remedio para curar esta enfermedad que es la vejez:”.

Lynch fue, claro, una mujer de su tiempo y por eso advirtió: “Pero mis cuentos también abordan al engaño, el ámbito castrense representado por el dormitorio de un cuartel, el casino de oficiales o la trinchera de una guerra como la que hemos pasado. También el amor glorioso y triunfal de una pareja joven. Pero fíjate que el tema de la vejez es donde la gente se queda más fijada, más impresionada, porque los escritores generalmente no han recalado en él. Todo el mundo le escapa al deterioro y a la muerte y esos son los grandes temas.

DE LA VOZ AL PAPEL: NARRATIVAS Y ENSAYISTAS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA MARÍA MINELLONO

Editorial: Plaza & Janes Plaza & Janes