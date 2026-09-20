Claves para la detección temprana

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. En Argentina se detectan entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año y se estima que 1 de cada 8 mujeres que llegue a los 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida.

Aunque no puede evitarse por completo, la detección temprana permite iniciar el tratamiento en etapas iniciales, con mejores resultados y terapias menos agresivas. Según la Sociedad Argentina de Mastología, en sus comienzos el cáncer de mama suele ser asintomático y por eso los controles son fundamentales.

¿Cuándo realizar una mamografía? La Sociedad Argentina de Mastología recomienda una mamografía anual desde los 40 años para las mujeres sin antecedentes familiares. Cuando existen antecedentes, se aconseja comenzar los controles 10 años antes de la edad en que se presentó el cáncer en el familiar.

Signos de alarma: la aparición de un nódulo o dureza en la mama es el síntoma más frecuente. También pueden presentarse retracciones o hundimientos de la piel o el pezón, enrojecimiento, descamación del pezón, secreción con sangre o un bulto en la axila. Ante cualquiera de estos signos se recomienda consultar al especialista.

Factores de riesgo: algunos no pueden modificarse, como la edad, el sexo y determinados antecedentes familiares. Entre los modificables se encuentran el sobrepeso, especialmente después de la menopausia, el consumo de alcohol y el tabaquismo.

El autoexamen: puede ayudar a conocer las mamas y detectar cambios, pero no reemplaza la mamografía: el control por imágenes permite identificar tumores antes de que sean palpables.