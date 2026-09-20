La competencia entre Estados Unidos y China atraviesa el debate. Frenar el desarrollo podría reducir determinados riesgos, pero también existe el temor de que hacerlo permita al otro país avanzar.

Friedman y Mundie sostienen que esa lógica debería dar paso a una cooperación para enfrentar amenazas comunes. La dificultad está en la confianza y en la posibilidad de verificar que ambas partes cumplan los límites establecidos.

Lo cierto es que no hay consenso científico sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana, sobre la llegada de sistemas capaces de mejorarse de manera autónoma ni sobre la magnitud de esos riesgos. Sí existen problemas concretos que ya forman parte de la discusión: ciberataques, fraude, vigilancia, manipulación de información, desarrollo de armas y cambios en el trabajo.

La cuestión es cómo responder a esos problemas mientras continúa el desarrollo de una tecnología con aplicaciones también en medicina y biología.