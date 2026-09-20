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La importancia de una actividad planificada

Por Redacción

Para Pagola, detrás de estas dificultades existe un factor central: la falta de una actividad física programada, dirigida, controlada y evaluada. Una de las alternativas a las que recurren algunas personas son los videos o las recomendaciones de quienes no son profesionales de la Educación Física. El problema, según señala, es que pueden tratarse de rutinas generalizadas que no contemplan las características particulares de cada persona.

La propuesta de la gimnasia postural parte, en cambio, de una evaluación previa. A partir de esa evaluación se puede realizar una planificación individual.

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