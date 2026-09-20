La postura que se repite durante horas

Mirar un dispositivo implica una serie de posiciones que pueden terminar convirtiéndose en un patrón cotidiano: la cabeza se adelanta, la mirada baja, la parte alta de la espalda se redondea y los brazos quedan hacia adelante. El problema señalado por Pagola no está solamente en adoptar esa posición, sino en sostenerla durante períodos prolongados. En esa situación, los músculos del cuello y de la cintura escapular tienen que sostener el peso de una cabeza adelantada.

Cuando esto se repite todos los días, explica la especialista, pueden aparecer tensión cervical, dolor de cabeza y sobrecarga de la zona.