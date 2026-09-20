Moverse con otros también importa

Hay una dimensión de la actividad física que, según Pagola, no ofrecen las pantallas ni una rutina realizada en casa: el encuentro con otros. “Moverse con otros no es un adorno de la actividad física, sino parte de lo que la vuelve sostenible”, afirma.

En esas prácticas existe un vínculo entre el profesor y los alumnos y también entre los propios alumnos. Cada persona puede tener una planificación individual de acuerdo con la evaluación previa, pero ese trabajo se desarrolla en un espacio común.

La propuesta integra los recorridos individuales dentro de una experiencia grupal. De esta manera, la actividad física no se limita a repetir una serie de ejercicios, sino que también incorpora el vínculo como parte de la práctica.