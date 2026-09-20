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¿Qué es la automejora recursiva?

Por Redacción

Uno de los escenarios que preocupa a quienes reclaman una desaceleración es la llamada automejora recursiva.

El concepto refiere a la posibilidad de que una inteligencia artificial participe en el diseño y entrenamiento de nuevas versiones de sí misma. Si cada generación pudiera ayudar a desarrollar la siguiente, el proceso podría acelerarse y hacer más difícil la supervisión humana.

No existe consenso sobre si ese escenario llegará a producirse ni cuál sería su impacto.

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