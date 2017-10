El Payaso les arrancó una sonrisa a los hinchas

El Pincha no jugó un buen partido por eso el empate terminó, de alguna manera, siendo celebrado

Por MARTIN CABRERA

COMENTARIO

Mucho se esperaba de este partido para poder analizar si Estudiantes verdaderamente había iniciado un repunte con la llegada de Lucas Bernardi a la conducción del equipo. Por lo visto ayer, en el discreto empate 1-1 ante Banfield, todavía está lejos de recuperar la solidez de tiempo atrás. No quedan dudas que sigue en formación, que se está reconstruyendo y que todavía le falta mucho para alcanzar una línea de juego definida.

La mejor noticia es que no perdió, una posibilidad muy concreta en la medida que avanzaba el segundo tiempo y luego de que los cambios llegados desde el banco de suplentes no aportaban las soluciones buscadas. Es más, a falta de 10 minutos la victoria del Taladro prácticamente no estaba en discusión.

Estudiantes no jugó un buen partido. Estuvo apático en todas sus líneas y volvió a sufrir la falta de una conducción definida. Ayer fue Rodrigo Braña quien manejó los tiempos y la pelota. Arrancó con la pelota en campo propio y resultó el encargado de llevarla hasta el área de enfrente. Un error de lectura del técnico, que ayer apostó por un tridente ofensivo que careció de un conductor nato. Esta vez la Gata Fernández no encontró su lugar en la cancha y Otero, por el centro, no rinde lo mismo que por la banda derecha.

En ese contexto jugó el Pincha, que tuvo enfrente a un rival complicado, con mixtura de juventud y experiencia, y con la sabiduría en el banco de un técnico inteligente. Por eso la crítica al equipo termina siendo suave, a pesar de no haber mostrado avances ni un claro paso adelante con relación al pasado reciente.

Estudiantes, en el primer tiempo, fue un poco más que su rival. Apenas un poquito más. Porque las dos o tres veces que se enchufaron la Gata y Tití Rodríguez generaron jugadas de gol. El segundo de ellos tuvo dos muy claras, una con el partido 0-0 que definió mal ingresando por el centro y la otra, en el minuto final del primer tiempo, que por dudar una décima de segundos lo hizo tomar el camino equivocado: remató cruzado tras gran asistencia de Israel Damonte.

Pero en esos primeros 45 minutos el Pincha se fue con las manos vacías al vestuario. Una mala lectura de Facundo Sánchez (tardó en dar el paso adelante para atacar y cuando lo hizo perdió la pelota con sus compañeros mal parados) desnudó problemas en el retroceso. De contra, un centro al segundo palo y una buena habilitación de Darío Cvitanich para que Pablo Mouche, de cabeza y sin resistencia, marcara el 1-0. Demasiado castigo pero realidad a remontar.

Lo peor de Estudiantes se vio en el segundo tiempo, precisamente cuando lo niveló en el tanteador. Bernardi mandó al campo a Sebastián Dubarbier para jugar como extremo izquierdo y parar un 4-2-1-3, en principio ofensivo pero deslucido y sin sentido.

No duró mucho porque 10 minutos después salieron Otero y Lucas Diarte, se retrasó Dubarbier y el equipo se paró con un 4-2-3-1, con Mariano Pavone como referencia de área.

Ni un esquema ni otro dio sus frutos. Pocas veces se vio a Estudiantes tan apático y falto de ideas. No aparecieron sus jugadores más claros y por eso los minutos fueron construyendo una pared de impotencia. No tuvo en los primeros 30 minutos una jugada de gol, salvo un remate cruzado del colombiano Otero minutos antes de dejar el campo.

A su favor se puede decir que Banfield no se animó a darle la puntada final. Fue muy amarrete lo de Falcioni, que no adelantó a sus jugadores y buscó que pasaran los minutos para llevarse tres puntos a su casa.

Eso parecía producirse y en la platea ya muchos miraban el reloj sin esperanza de una remontada. Hasta que a falta de 9 minutos Facundo Sánchez desbordó por la derecha, tiró un centro del corazón del área que encontró a Pablo Lugüercio ganándole la posición a Gonzalo Bettini. Frentazo y gol para el Payaso, que lleva dos tantos seguidos y que volvió a festejar ante su gente desde el 1-1 ante Vélez en el estadio Unico, partido que se jugó el 12 de marzo de 2007, ¡una década después!

En los minutos finales Estudiantes pareció mostrar otra actitud y tuvo dos chances -poco claras- dentro del área, una en la cabeza de Pavone y la otra un remate de Rodríguez. Pero también lo pudo perder por algunas distracciones defensivas, principalmente por el lado de Facundo Sánchez y Mariano Andújar.

Fue final y fue empate. Un 1-1 que les sirve a los dos equipos para sumar pero que no disimula un gris presente. Estudiantes porque todavía no puede recuperarse del Ciclo Matosas y Banfield porque no asimila la eliminación de la Copa Argentina y el bajón en el torneo. Al menos sumaron y tienen un largo camino por recorrer. Tal vez se vuelvan a ver en la Copa Libertadores 2018, de la cual serán protagonistas.