Ameghino, tricampeona Panamericana

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIAN D’AMELIO

Cuando encendió el teléfono celular, bien temprano, tenía un mensaje de su hija Vera para saludarla por el día de la madre, que mejor regalo, que mejor mimo para Sabrina Ameghino, que desde hace quince días se encuentra en Ecuador -con el fin de adaptarse a la altura y al clima- para disputar el Campeonato Panamericano de Canotaje en la ciudad de Ibarra.

Para la palista ensenadense, de 40 años, este torneo era una verdadera prueba de fuego, ya que se trataba de su primera competencia internacional de relevancia después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En el balance final, el resultado fue superlativo para Sabrina al consagrarse tricampeona Panamericana. En la jornada del sábado ganó la medalla dorada en la disciplina de K2 500 con la sampredina Brenda Rojas; mientras que ayer festejó por duplicado al imponerse en el K1 200 y K2 200 teniendo como compañera de bote a la entrerriana Magdalena Garro.

Este diario tuvo la oportunidad de dialogar con Sabrina Ameguino que se mostró por demás feliz con su actuación en las aguas de la laguna de Yahuarcocha.

“Estaba expectante respecto de mi rendimiento, ya que el hecho de no estar en competencia durante todo un año se siente, pero por suerte las cosas me fueron bien. Hicimos una gran preparación previa para adaptarnos a la altura y el clima. Aunque al margen de los resultados estoy más que conforme con los tiempos que logré en las pruebas teniendo en cuenta que en este Panamericano no intervinieron ni Cuba, ni Canadá”, subrayó la experimentada palista ensenandense.

Ameghino ganó en las tres competencias que participó. Ayer obtuvo la prueba de K1 200 con un tiempo de 40s75 y la de K2 200, junto a Magui Garro, con un registro de 39s42. A esto hay que agregarle que el sábado había logrado el K2 500 en compañía de Brenda Rojas, con una marca de 1m47s71.

“Entrenar lejos de mis compañeras no es del todo aconsejable, pero trabajé muy duro con mis alumnos y otras veces con Magui (Garro). Tengo que agradecer la dedicación de Leandro de Rose (ex PF de Estudiantes) ya que sin su trabajo esto no hubiese sido realidad como así también mi Nutricionistas Gabriel Fantuzzi”, cerró desde Ecuador la charla una emocionada Sabrina Ameghino, que sigue haciendo historia en el canotaje nacional e internacional.