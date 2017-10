Un Gimnasia inexpresivo, no cambia y sigue perdiendo

El libreto parece no ser el indicado. Soso insiste con un sistema y los resultados no llegan. Perdió 4 en 6 fechas

Por WALTER EPISCOPO

Una actuación como la de ayer y un resultado como el que se trajo Gimnasia de Mendoza, por lo menos tiene que generar algo. Por que de 6 fechas, el Lobo perdió 4, y es el equipo con más goles en contra. Por que si por lo menos contrastara con un ataque implacable, vaya y pase, pero hoy por hoy, este equipo no genera peligro (le cuesta muchísimo llegar al arco rival), y en cambio le llegan fácil y la termina yendo a buscar adentro de movida.

Es preocupante la cantidad de goles que sufre. Fueron 4 con Defensa y Justicia, y 3 ante Huracán, Lanús y ahora Godoy Cruz. Es fundamental detener la la hemorragia, pero por ahora Mariano Soso no hace caso a lo que el equipo está sufriendo, e insiste (hasta caprichosamente) con cuestiones que están a la vista de todos. Lo de Fabián Rinaudo como último hombre por ejemplo. Fito, quien era de lo mejor del equipo, hoy termina sumergido en una desorientación general. Lo mismo sucede con Alexis Martín Arias, que está en un pozo en cuanto a rendimiento, pero por que queda preso de este sistema que está clarísimo no está dando sus frutos y no le da seguridad tampoco. Al menos, para este momento y con estos jugadores no parece ser el indicado.

Ayer Gimnasia perdió bien. Claramente. El Tomba hizo lo que quiso ante un inexpresivo once Tripero que otra vez, arranca perdiendo el partido. Desde el inicio se vió que habría acción en el área mens sana. A los 2 minutos Garro remató desde la derecha de manera rasante, la pelota cruzó toda el área chica y de milagro nadie la empujó; y un par de minutos después, Garro de nuevo encaró por derecha, tiró cruzado y la pelota dió en la base del poste derecho de Martín Arias que se confió e hizo vista.

Pero solo un minuto más tarde, Garro encaró de nuevo, sacó un centro desde izquierda, y el Bochi Licht que cerraba la terminó mandando en contra de su arco. Era el 1-0 mientras los hinchas Bodegueros que llegaban retrasados se acomodaban y festejaban.

De apoco, el Lobo se pudo reacomodar. Parecía que el empate era posible porque empezaba a jugar en campo mendocino. Dibble no la terminó bien y Bonifacio remató afuera; Oreja también se animó a pegarle de lejos; y Alemán le ponía un gran pase a Nicolás Ibáñez sobre los 20 minutos para quedar cara a cara con el arquero local, pero Burián pudo tapar en brillante acción y mandarla al córner. Luego habría un cabezazo de Alderete, pero todas aproximaciones.

Cuando el elenco de Mauricio Larriera se lo proponía, lastimaba y desnudaba los grandes problemas defensivos que tiene Gimnasia. Y sobre los 39 minutos, Facundo Cobos por izquierda se fue como los viejos “wines”, y desde afuera del área sacó un zurdazo que no pudo obstruir Oreja y se metió contra el poste derecho de un sorprendido Martín Arias que esperaba el centro. Todo era alegría en el público local, que veía que su equipo ganaba sin despeinarse 2-0.

La tibia levantada Tripera no alcanzó ni para empatar, y se fueron al descanso con más dudas que certezas.

CAMBIOS, NADA MAS

Para el complemento Soso mandó a la cancha a Guanini y Ramírez por Bolívar y Bonifacio. El esquema pasó a ser 4-4-2, con Rinaudo jugando como volante central. El partido no fue atractivo en esos instantes. El calor de las tres de la tarde pesaba, El Tomba ganaba bien y sin sobresaltos. En 12 minutos solo hubo centro de Alemán que controló el “uno” Tomba; y un disparo de Angileri que Martín Arias sacó al córner tirándose contra su palo izquierdo.

Los minutos corrían y hasta los hinchas locales se animaron a tirar el “óle, óle, óle” mientras sus hombres tocaban la pelota. Era la mejor actuación del equipo de Larriera en la Superliga (consiguiendo el tercer triunfo consecutivo en el “Malvinas Argentinas”), contra la peor versión de los de Soso que padecían el partido a esa altura. Un remate sobre los 23 minutos de Faravelli desde afuera del área que se fue cerca tras un centro de Ramírez, fue lo más peligroso del equipo gimnasista.

Empezaron a llegar las variantes en el Tomba también, y sobre los 29 minutos (solo a un par de minutos de haber ingresado por el Morro García), Javier Correa se le escapó por izquierda a Guanini, y tras dejarlo en el camino, enganchó en el área y con un disparo cruzado al palo izquierdo decretó el lapidario, pero justo 3-0.

Estaba tan cantado el partido, que el 3-0 terminó siendo aburrido. Esos 15 minutos (más 3 de descuento) estuvieron de más en un encuentro que ya se había definido mucho antes. Godoy Cruz se quedó celebrando, Gimnasia se fue mirando el piso y con bronca por que volvió a perder, y a esta altura, hay más dudas que certezas.