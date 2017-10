De fracaso de taquilla a clásico de culto

Superó problemas de rodaje y una magra cosecha de dólares para volverse una obra indispensable

| Publicado en Edición Impresa

A 35 años del estreno de la cinta original, “Blade Runner” se ha recuperado de aquel inicio desastroso en la taquilla y, tras décadas considerada una cinta seminal de la ciencia ficción y un clásico del cine, consiguió producir una secuela, “Blade Runner 2049”, que se muestra en cines con el regreso de Harrison Ford y Ryan Gosling como protagonista.

Pero la saga parece condenada al estatus de culto, porque la segunda parte de la historia también ha tenido un flojo paso por los cines del mundo en cuanto a taquilla, a pesar de que la crítica ha sido más que complaciente con la segunda entrega, dirigida por Denis Villeneuve. “Pasó de fiasco a clásico sin haber sido nunca un éxito”, declaró Ridley Scott, director de la original, preguntado por el impacto del filme original, basado en la novela de Philip K. Dick.

“Basado” es la palabra correcta: la cinta no replica el libro de Dick sino a grandes rasgos, partiendo desde Deckard (Harrison Ford), un policía que caza replicantes, androides de aspecto humano utilizados como mano de obra pero que se rebelan contra su creador. El título de “blade runner” a este tipo de oficiales es, en realidad, tomado de una novela de William Burroughs sin relación con la obra de Dick, descubierto por William Fancher, segundo guión del filme que había tenido un intento de adaptación en los primeros años de la década de los ‘70, con libro a cargo del hijo del productor Herb Jaffe.

El guión de Fancher, de 1977, es el que tomó Ridley Scott, aunque decidió borrar del texto las alusiones a la ecología que el guionista había agregado en detrimento de los temas humanos y religiosos en que se concentra la novela: para ello contrató a David Peoples, que se encargó de la reescritura que finalmente fue aprobada por el propio Dick, a pesar de ser fuertemente crítico de la industria cinematográfica.

Los problemas continuarían al intentar encontrar el rostro para Deckard: el rol fue escrito por Fancher pensando en Robert Mitchum, pero al director le gustaba Dustin Hoffman, que finalmente dejó el proyecto por “diferencias creativas”. No serían las únicas diferencias entre Scott y sus actores: Harrison Ford terminó protagonizando el trabajo gracias a sus éxitos con “Star Wars” e “Indiana Jones”, y a que se encontraba buscando algo más “desafiante” para llevar su carrera a otro nivel; el actor y su director terminarían conformando una de las parejas más famosamente problemáticas del siglo pasado, y no se hablaron durante años.

Ford “es el actor más difícil con el que trabajé”, se reía años después Scott, quien peleó con el actor particularmente cuando el estudio decidió que el primer corte de la cinta no se entendía y decidió adherir una voz en off explicativa... que le tocó leer a Ford. “Lo que más recuerdo de ‘Blade Runner’ no es haber grabado durante 50 noches bajo la lluvia, sino la narración en off: estaba obligado a trabajar para estos payasos que escribían una mala narración tras otra”, decía Ford años más tarde, en una entrevista para “Dangerous Days”, el documental que repasa el problemático rodaje y legado del filme: “Fue una pu... pesadilla”.

La versión original inclusive agregaba un final “feliz” para Ford y su interés romántico, Rachael (Sean Young) que las subsecuentes versiones de la película estrenada en 1982 eliminaron: a lo largo de los años Scott montó cuatro versiones diferentes del largometraje: una para los mercados internacionales en 1982, la llamada “del director” de 1992 en la que se eliminó el final feliz y la narración en off, y la conocida como “montaje final” publicada por el 25 aniversario, donde se enfatiza la duda sobre si Deckard es o no un replicante él mismo.

Lo cierto es que con todo, el filme de Scott se convirtió en un clásico, y la influencia de su estética ciberpunk, del sonido de la inconfundible banda sonora de Vangelis y una concepción de la ciencia ficción metafísica y alejada de los cánones establecidos entonces por “Star Wars” perdura al día de hoy.