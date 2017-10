Calvario vecinal tras seis días sin agua en la zona de 31 y 33

Tienen las canillas secas y no reciben respuesta de ABSA. Reclamos en otros barrios por lo mismo

| Publicado en Edición Impresa

“Esto es el infierno y todavía no llegó el verano”, dijo Norma Lindstron, una frentista de 31 entre 32 y 33, que hace seis días no tiene una gota de agua - sebastian casali

“El barrio quedó vacío. Los vecinos se van porque hace seis días que no hay agua. Esto es el infierno y todavía no llegó el verano”, contó angustiada Norma Lindstron, una frentista de 31 entre 32 y 33, la zona donde las canillas secas alteran la vida sin ninguna explicación ni solución aparente. En otros barrios de la Ciudad también se quejaron por la baja presión del servicio. Desde Aguas Bonaerenses informaron que “se verificará cada situación para resolverla a la brevedad”.

PENURIA REPETIDA

Durante el verano de este año pasaron dos meses sin agua en 31 y 33. “Si recién estamos en octubre y ya padecemos casi una semana sin agua, no me quiero imaginar lo que va a ser a partir de diciembre. El verano pasado prácticamente tuvimos que mudarnos porque tampoco teníamos agua”, amplió Lindstron.

Este diario estuvo en la casa de la vecina y pudo constatar que por las cañerías no corre una gota de agua. Ni siquiera tiene el suministro mínimo que exige la reglamentación para los morosos, que ni siquiera correspondería a este caso.

“Te juro que me descompongo de los nervios. Tengo el número de reclamo pero es como la nada misma, nadie te dice nada. Pago el servicio y tengo que terminar comprando bidones de agua y llevando la ropa al lavadero. Yo puedo pagarlo, pero ¿qué hace el que no tiene dinero?. Me estoy yendo a bañar a la casa de una amiga que vive en Romero, es una vergüenza. Al menos que nos avisen así nos organizamos. Ni siquiera sabemos si el corte es por la obra hidráulica de Circunvalación”, reclamó la usuaria.

mas quejas por el servicio

Pero el de esta vecina no fue el único caso. Y es que, lamentablemente, a medida que sube la temperatura en distintos barrios platenses, sobretodo de la periferia, empiezan a resurgir entre los vecinos la inquietud por las falencias del servicio de agua. Este fin de semana, por caso, se acumularon reclamos de los frentistas por la baja presión del suministro y con las canillas secas.

Eso fue lo que denunciaron en las últimas horas vecinos de la zona de calle 7 y 74, donde pusieron el grito en el cielo porque “no salía una gota de las canillas”.

Una frentista de ese barrio de Villa Elvira que se comunicó con este diario no ocultó su fastidio porque, según dijo, “llamé a la empresa y me dijeron que se iba a resolver en el transcurso de cuatro días, sin ninguna precisión, no me pueden dar esa respuesta”, se quejó.

No fue la única en ese sector de Villa Elvira que estuvo complicada con el servicio. Lo mismo dijo Rodrigo, un vecino de la cuadra de calle de 73 entre 6 y 7 donde el vital líquido salía de las canillas con escasa fuerza: “Esto te modifica la rutina del día. Hay momentos en que sale tan poca agua que para bañarse hay que ir a la casa de algún conocido y se complica lavar los utensilios o la ropa”, aseguró.

También dijo haber intentado hacer el reclamo ante la empresa prestataria, aunque sin suerte. “No te dan ninguna solución, apenas un número de reclamo”, aseguró.

Más allá fue una vecina de Gonnet, quien dijo que en su cuadra llevan “cuatro meses” con problemas en el suministro. La mujer que vive en la cuadra de 508 entre camino General Belgrano y 21 asegura que directamente “el agua no llega al tanque”. Y agregó: “Hay que hacerla llegar con bomba elevadora, lo cual hace más caro el costo del agua. ¿Cuándo podrá haber una solución o al menos una disminución en la cuota?”, se preguntó la vecina.

Otra cuadra en la que dijeron padecer “baja presión del servicio en forma crónica” es la de calle 53 entre 30 y 31. “Todas las noches nos quedamos sin agua”, lamentó días atrás María Luisa, una vecina de la zona.

“Nosotros empezamos con los problemas en verano y desde entonces se han ido agravando”, dijo Roberto, un vecino de 4 entre 519 y 520, que “tiene que juntar agua por la noche o usar la bomba” para contar con algo del vital líquido. Asegura que en su zona hay vecinos que reciben el servicio con normalidad, pero otros padecen la baja presión de la red. “Al parecer están conectados a otras líneas”, deslizó.

REEMPLAZAN CAÑERÍAS

Los inconvenientes con el servicio de agua corriente se producen a pesar de que la empresa inició a mediados de este año un plan que contempla el reemplazo de 100 mil metros de cañerías en dos años y se ejecuta en diferentes barrios, según se informó.

La medida, han señalado, apunta a mejorar la calidad del servicio en los barrios en los que se realiza la intervención. “Las cañerías que se están colocando son de mejor material y mayor diámetro. Las viejas eran de hierro fundido de 75 mm, mientras que las nuevas son de polietileno de alta densidad de 90 mm”, agregaron voceros de ABSA.