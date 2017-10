La oposición venezolana no acepta el triunfo chavista y convoca a protestas

Sigue el estupor tras el resultado que le dio al oficialismo la victoria en 17 de las 23 gobernaciones

CARACAS.- Venezuela vivió ayer una jornada de tensión y estupor como consecuencia de los resultados oficiales de la elección de gobernadores del domingo, desconocidos por la oposición, que reclamó una auditoría y anunció “acciones de calle”.

En ese contexto, uno de los principales analistas políticos venezolanos, Luis Vicente León, opinó que dichos resultados configuran “el peor escenario para el país” porque la posibilidad de un diálogo entre el oficialismo y la oposición “se rompe estrepitosamente” y ambos sectores radicalizarán sus posiciones.

Mientras tanto, en Ciudad Bolívar, la capital de Bolívar, el único de los 23 estados donde aún no se conocía el ganador de los comicios, la policía local reprimió con gases lacrimógenos una manifestación de ciudadanos que reclamaba la difusión de los resultados.

RESULTADO POLEMICO

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a última hora del domingo que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 17 de las 23 gobernaciones en pugna, la oposición obtuvo sólo cinco y estaba pendiente la resolución en Bolívar, donde no había una tendencia irreversible.

Esos resultados causaron sorpresa y estupor en amplios sectores, ya que contradijeron lo reflejado por encuestas de intención de voto e incluso proyecciones realizadas en la jornada electoral sobre la base de sondeos a boca de urna, que preveían que la oposición ganaría entre 12 y 18 gobernaciones.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a los partidos opositores advirtió anteanoche que el CNE se aprestaba a divulgar resultados “sospechosos” y luego anunció que desconocía los guarismos oficiales.

“En estos momentos no reconocemos ninguno de los resultados y hemos pedido a nuestros candidatos que planteen actividades de calle en respaldo a lo que estamos anunciando”, señaló en la madrugada de ayer el jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde. “Ni Venezuela ni el mundo se creen el cuento que nos echaron; hemos solicitado a los comandos regionales que verifiquen todo el proceso, que se audite todo, incluso en los estados en los que declararon como ganadores a los candidatos de la MUD”, agregó el dirigente. La auditoría, cabe decir, es una condición que puso la oposición para retomar el diálogo con el chavismo.

Blyde explicó que la MUD no reconoce los resultados oficiales porque “no reflejan la realidad” y porque el CNE cometió diversas “violaciones de la ley” durante el proceso electoral.

En tanto, León opinó que “el resultado presentado por el CNE es el peor escenario para el país, para la oposición y, paradójicamente, para el chavismo”. El analista, director de la firma de opinión pública Datanálisis, explicó en una serie de mensajes en Twitter que “las posibilidades de reconocimiento de los resultados por parte de la MUD, de la comunidad internacional y del venezolano común es muy baja”.

Alertó además que “la vía de negociación política entre gobierno y oposición para rescatar equilibrios se rompe estrepitosamente”, y que “se producirá el fortalecimiento del ala radical opositora, con consecuencias en términos de recalentamiento de la lucha no electoral”, mientras “la frustración y la división en la oposición hará difícil su consolidación interna”.

León estimó asimismo que “la posición de la comunidad internacional frente al gobierno venezolano se endurecerá mucho más y las sanciones con impacto sobre el país están cantadas”.

Por otra parte, la Policía de Bolívar reprimió con gases lacrimógenos una movilización convocada por el candidato opositor a gobernador de ese estado, Andrés Velásquez, con el objeto de reclamar la difusión de los resultados de los comicios.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció que ese organismo -que está integrado únicamente por chavistas y declaró su preeminencia sobre todos los poderes públicos de Venezuela- tomará juramento hoy a todos los gobernadores electos.

La MUD ya anunció en diversas ocasiones que sus gobernadores electos no se someterán a la ANC, que no es reconocida por la oposición y el presidente Nicolás Maduro y otros voceros oficiales replicaron que aquellos mandatarios regionales que no juren ante la Constituyente no podrán asumir sus cargos e incluso pueden ser destituidos y encarcelados.