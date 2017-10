La platense que se encarga de controlar la hora en todo el planeta

Radicada en París, dirige el BIPM, el organismo encargado de regular los relojes de todo el mundo

Si en la actualidad podemos disfrutar de las comodidades y facilidades que ofrecen tecnologías como el celular, el GPS o la comunicación a través de internet, es porque a escala internacional existe una sincronización precisa de la hora mundial. Y Elisa Felicitas Arias, una astrónoma platense, es la encargada de garantizar que esto ocurra.

El Departamento de Tiempo de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) es el organismo encargado de regular la hora mundial. Para ésto centraliza datos provenientes de relojes atómicos instalados en los principales laboratorios de tiempo, que están diseminados en distintos países.

Arias -egresada de la Universidad Nacional de La Plata- es la directora de este organismo. Dice que logró acceder al cargo, que es el más sobresaliente en la especialidad, gracias a una sólida formación académica.

“Nunca se me había ocurrido trabajar en el BIPM por cuanto me parecía inalcanzable. Sin embargo, el sueño que parecía imposible se cumplió”

La preparación profesional de Arias tuvo dos etapas. La primera fue en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, donde obtuvo el título de Licenciada en Astronomía en 1976.

“Allí inicié mi carrera de docencia e investigación siendo muy joven. Quería hacer el doctorado en un tema que no se desarrollaba en La Plata, y es así como llegué al Observatorio de París (Francia), donde me doctoré e inicié una tarea en cooperación con el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia que duró muchos años, y aún continúa”, cuenta Arias.

Para el doctorado, Arias vivió en París entre 1986 y 1990. “Después regresé a Argentina para reincorporarme a mis actividades en la Universidad, pero quedé con responsabilidades en el Observatorio de París que me “obligaban” a trabajar en París por períodos de dos a tres meses por año”, cuenta.

En 1991 se hizo cargo de la dirección del Observatorio Naval Buenos Aires, que dejó a fines de 1999 cuando fue a vivir nuevamente a Francia para ocupar la dirección del departamento de tiempo del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

“Mi función principal es dirigir las actividades de un equipo de profesionales y técnicos para proveer la referencia horaria internacional, que se conoce como tiempo universal coordinado (UTC). Ese trabajo consiste, por una parte, en una fuerte dosis de coordinación con 80 institutos distribuidos en el mundo, que operan relojes atómicos y que envían datos al BIPM para hacer el cálculo de UTC. Por otra parte, una vez reunidos esos datos, hay que realizar los cómputos para obtener las escalas de tiempo y determinar con qué aproximación y con qué incertidumbre los relojes nacionales representan el UTC. Estos cálculos se hacen casi permanentemente”, describe.

Arias creció en diagonal 80, a tres cuadras de la Estación. Y aunque es hija única, tiene una familia grande, con muchos primos.

Cursó la primaria en la Escuela Anexa Joaquín V. González de la UNLP, “estupenda escuela y estupendas maestras”, recuerda, mientras que el secundario transcurrió en el Normal N°1, donde se recibió de bachiller con especialidad física-matemática.

Se casó con un platense y tuvieron una hija, que actualmente tiene casi 20 años, y en el año 1999 se radicó definitivamente en Francia.

“No me costó instalarme en el extranjero, muy por el contrario, me sentí y me siento muy cómoda viviendo en Francia”, afirma, aunque reconoce que extraña afectos y “el sabor incomparable de un asado argentino”.

Arias mantiene un contacto permanente con sus amigos platenses y con su familia. “Viajo a Argentina con menos frecuencia desde que falleció mi madre, hace cuatro años, pero trato de ir. Cuando voy a La Plata es fundamentalmente para ver amigos y familia, y visitar también a mis colegas. Trato de distribuir el tiempo para que eso sea posible, aunque nunca me alcanza”, asegura.

Su interés por la astronomía apareció en la infancia. “Desde muy chica me apasionó todo lo relacionado con el cielo y también la Tierra. Tuve el apoyo de mi familia, pero esencialmente fui iniciada por uno de mis tíos, que era un amante de la observación del cielo y de la matemática”.

Arias confiesa que ni siquiera se atrevió a soñar con el cargo que ahora ocupa, porque le parecía totalmente inalcanzable. “En mi camino profesional hice contacto con instituciones de otros países y también con organizaciones internacionales. Nunca se me había ocurrido trabajar en el BIPM por cuanto me parecía inalcanzable. Sin embargo, me atreví a presentar mi candidatura al cargo mas importante en la metrología de tiempo y frecuencia, y el sueño que parecía imposible se cumplió. Nunca me imaginé que iba a ser posible, pero debo notar que siempre he tratado de esmerarme al máximo en mis tareas para poder progresar”, sostiene.

Aunque disfruta de sus viajes a la Argentina, y puntualmente a La Plata, reconoce que se acostumbró a vivir en una sociedad que considera organizada: “A diferencia de la Argentina, donde todavía se pierde mucho tiempo en resolver temas cotidianos en lugar de invertirlo en acciones útiles. Eso hace difícil pensar en un regreso. Por otra parte también cuenta la educación de los hijos, y en mi caso tengo una hija universitaria, que ya está muy instalada en la cultura francesa”.