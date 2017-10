Verón le respondió a Fantino sobre la historia del Brujo y no descartó volver a jugar

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, le respondió al periodista Alejandro Fantino, quien hace algunos días lo acusó de "recomendador de brujos" debido a la presencia del brujo Manuel durante el encuentro entre Ecuador y Argentina por Eliminatorias, y también se refirió a la posibilidad de volver entrar a la cancha.

El conductor de Animales Sueltos, también había acusado a Manuel de sacarle plata a la gente: "estos tipos le sacan plata a la gente, le sacan a un jubilado 200 pesos".

Ante esto, Verón recogió el guante cuando fue consultado por Sportia. "Escuché muchas cosas sin saber la historia de Manuel, me parece que se tienen que informar mejor", soltó el pope albirrojo aunque sin nombrar al periodista.

Y más adelante contó que "Manuel nos acompaña desde 2009...milagros no hace...en situaciones extremas te aferrás de cualquier cosa y es una compañía, nada más".

Pero más allá de esto, manifestó que en la participación en la Selección, no tuvo nada que ver. "En la selección no tuve nada que ver, no recomendé a nadie ni lleve a nadie. Son cosas particulares, no me voy a meter en un lugar donde no tengo ni voz ni voto".

Por último, remarcó que "me la tiraron a mi como siempre, cuando anda volando algo me lo sacuden a mi. Si me hubiesen peguntado, daba mi opinión".

"LOS CORTOS" EN UNA GIRA

En otro orden, el presidente contó que no descarta volver a jugar, aunque ya no de forma oficial sino participando de una gira por China, que tiene como objetivo promover el marketing del club.

"Posiblemente me vuelva a poner los cortos en la próxima gira. Son amistosos, pero me puedo volver a enganchar. Oficial ya no. Para papelones no más", contó el pope albirojo y agregó que también podría volver a jugar con la camiseta pincha en el regreso a 1 y 57 a modo de partido inaugural.