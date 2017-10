Continúa el amplio apagón tras el paso de la tormenta

Usuarios de Abasto, Gonnet, City Bell, Los Hornos, Berisso, Olmos, San Carlos, Villa Elisa, Etcheverry expresaron preocupación por el faltante de energía desde anoche

Las fuertes ráfagas de viento suscitadas anoche en la Ciudad provocó importantes daños en el tendido eléctrico que dieron lugar a cortes de luz que en numerosos casos continuaban durante el transcurso del jueves, de acuerdo a la información proporcionada por vecinos a este medio.

Por caso en Abasto el apagón afectaba prácticamente a toda la localidad, reportó Tereza Batista Gomes, de 208 y 522, quien aseguró que el corte se produjo alrededor de las 20 horas con la llegada de la tormenta. En esa misma condición se encontraban otros vecinos de la zona, tal es el caso de Mariela, de 522 entre 208 y 209, y Graciela, de 208 entre 521 y 522.

La situación se replicaba en vastos sectores de Lisandro Olmos, Etcheverry, Melchor Romero y San Carlos, de hecho usuarios apuntaron que a falta de energía eléctrica dejaron de funcionar la mayoría de los semáforos en los dos accesos oeste que son las avenidas 520 y 44, por lo que el tránsito hacia el Centro era esta mañana un verdadero calvario.

Una de las postales del temporal fue un equipo eléctrico tumbado sobre la cinta asfáltica en 146 y 45, lo que ocasionaba el faltante de energía en ese sector de San Carlos, de acuerdo a lo consignado por damnificados. En tanto, desde 43 y 136 Facundo Bonano, quien esta mañana padecía el problema, dijo que "cayeron dos gotas y se cortó la luz, pagamos como el primer mundo pero tenemos un servicio pésimo".

En 52 y 137, Los Hornos, varios postes de la red eléctrica quedaron inclinados y además se registró allí un cese del suministro que encontraba replicas en 144 y 54, 149 y 47 y en la zona de 146 y 67, aseguró Marcelo Suárez, un hornense que dijo: "me comuniqué con Edelap y la chica que atendió no tenía idea de lo que pasa acá". "En 66 prácticamente no anda ningún semáforo", agregó.

A su vez, desde 497 y 25, Gonnet, Marcelo Weretilneck explicó que está sin luz desde anoche y que intentó realizar reclamos a Edelap "pero la máquina me dice que no se puede".

El complicado cuadro por la falta de energía también afectaba a los vecinos de City Bell, manifestó Luis Ferrari, de 471 y 23, quien aseguró que "el corte es mucho más amplio".

Asimismo Oscar Batista, de Berisso, confió que el corte afectaba a todo el barrio Villa San Carlos de Berisso.

Igual panorama sobre Lisandro Olmos dio un vecino de 205 entre 49 y 50 que se encontraba a oscuras desde anoche.

Edelap, por su parte, comunicó anoche que "a raíz de la fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento y lluvia, la empresa se encuentra trabajando con su capacidad operativa ampliada para resolver los daños que ha provocado sobre las redes de distribución de energía eléctrica".

"Los destrozos están relacionados con la caída de ramas y árboles y la voladura de objetos de gran porte que impactaron sobre las redes de electricidad y de otros servicios, además de las descargas atmosféricas registradas durante el evento meteorológico", informó

La compañía confió que "tal como establece su Plan Operativo de Emergencia, se han dispuesto los recursos extraordinarios para restituir el servicio y, en una primer instancia, se está haciendo foco en resolver aquellas situaciones que revisten un potencial peligro para la seguridad en la vía pública y en abastecer a usuarios sensibles. Luego se realizarán las reparaciones que permitan restituir de forma paulatina el servicio en los cableados que abastecen a mayor cantidad de usuarios hasta resolver las interrupciones puntuales e individuales".