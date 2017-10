Interceptan al contador de una distribuidora de cervezas y le roban más de $ 2 millones

Fue ayer a la tarde en 34 y 119. Actuaron dos ladrones, que en la fuga le quitaron el auto a un policía

| Publicado en Edición Impresa

No eran muchos, no tenían armamento pesado, ni estaban encapuchados. Pero eso no los privó de concretar ayer un millonario golpe en una distribuidora de cervezas del barrio Hipódromo, de la que huyeron con más de dos millones de pesos, según indicaron a este diario fuentes policiales.

Lo que sí pareció fue que manejaban información clasificada sobre el fuerte movimiento de dinero, que pensaba realizar un contador de la empresa. Y también, siempre en el plano de las especulaciones, sabían la hora exacta en que ese profesional iba a salir rumbo a un banco de la zona, muy cerca del cierre de la atención al público.

El parte oficial indicó que el robo ocurrió exactamente a las 14.30 en la puerta de la firma, que está situada en la calle 34 entre 119 y 120.

Siempre en base a la información de las fuentes que consultó este diario, cuando salió el hombre que llevaba el dinero, en un bolso blanco, aparecieron en escena dos delincuentes con armas de puño, que descendieron de un Renault Clio de color negro.

Sus movimientos fueron precisos. Lo encañonaron, le quitaron el bolso y quisieron escapar en el coche con el que se desplazaban.

Sin embargo, como no les arrancó, tuvieron que emprender la retirada a pie, presuntamente hacia 33 entre 119 y 120, donde interceptaron a un sargento de la Policía, que se encontraba en la puerta de su domicilio, franco de servicio y vestido de civil, al que le robaron un Fiat Grand Siena, también blanco.

Los voceros dijeron que el efectivo “se identificó como personal policial, efectuando cuatro disparos con su arma reglamentaria, dos intimidatorios hacia el suelo y dos hacia la parte inferior de la puerta delantera izquierda, haciendo caso omiso los delincuentes, logrando retirarse igual del lugar con el vehículo de su propiedad”.

Al parecer, el rodado terminó con varios impactos en su carrocería, aunque en principio no hubo heridos.

Allegados a la pesquisa, en la que tomaron intervención policías de la DDI local y la comisaría segunda, obtuvieron una imagen captada por una cámara del COM, de Diagonal 80 entre 38 y 120 , donde se ve un vehículo blanco, pero no se observa su chapa patente, por lo que ahora se intenta determinar su posible vinculación con el caso.

Por último, se supo que se comunicó del inicio de las actuaciones a la Auditoría de Asuntos Internos bonaerense, por el accionar del agente que quiso evitar el robo a balazos, por los cuales quedó secuestrada su pistola, con fines periciales.