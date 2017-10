Zannini respaldó a De Vido y se molestó con los periodistas

El ex funcionario del kirchnerimo dijo que "hay una campaña para que se miren los pocos casos de corrupción que hubo"

El ex secretario de Legal y Técnica y ex candidato a vicepresidente por el kirchnerismo, Carlos Zannini, cuestionó hoy el avance de la Justicia sobre ex funcionarios al consdierar que se trataba de una "criminalización de la pertenencia a un gobierno".

De eso, dijo, "ya se ha dicho mucho" y criticó las consultas de los periodistas sobre la situación de la provincia y sostuvo que "hay una campaña para que se miren los pocos casos de corrupción" que hubo durante el kirchnerismo.

En ese sentido, admitió que "nadie está a salvo de que en su Gobierno haya un corrupto", defendió al ex ministro y actual Julio De Vido al decir que si bien "hace mucho que no hablo, por supuesto pienso que es una víctima" y se molestó con los periodistas porque "no quiero hablar de mis causas, quiero hablar de mis sueños".