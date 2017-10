Río Negro: triunfo del justicialismo 

El justicialismo logró hoy un cómodo triunfo en Río Negro, escrutado oficialmente la casi totalidad de las mesas, al conseguir una ventaja de alrededor de 19 puntos sobre cambiemos, aunque las dos bancas de diputados en juego se repartirán entre ambas fuerzas.



Los datos oficiales provisorios dados a conocer por la Dirección Electoral Nacional indican que con el 97,52 % de mesas escrutadas en la provincia, el Frente para la Victoria fue votado por el 49,28%, de los 593.983 electores habilitados, seguido por Cambiemos con el 31,99% y la Coalición Cívica-ARI con el 11,22 %.



Esos guarismos indican que de las dos bancas en disputa para Río Negro, una continuará siendo ocupada por la reelecta María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, y la otra por Lorena Matzen, de Cambiemos.



De ese modo, las 5 bancas rionegrinas en la Cámara baja del Congreso de la Nación quedarán repartidas en 3 para el Frente para la Victoria (Soria, Claudio Martín Doñate y Silvia Horne) y 2 para el oficialismo nacional (Sergio Wisky y Matzen).



Desde la ciudad de General Roca, Soria destacó el amplio triunfo en la provincia, con agradecimiento a los distintos sectores del Partido Justicialista. "Pudimos entender el único y el más importante objetivo, que es el bienestar del pueblo rionegrino", apuntó.



"En todas las ciudades de la provincia crecimos alrededor de 13 puntos. El electorado fue muy claro; no quiere a los especuladores, no quiere a los vendepatria, no quiere a los que ajustan", remarcó la reelecta legisladora.



Advirtió que el país atraviesa hoy "un momento muy difícil, que lo hace padecer las políticas de ajustes y la desocupación y los tarifazos" y denunció que también se sufren "atropellos a los derechos humanos más básicos".



"La fuerza del pueblo volvió a imponerse en Río Negro; ahora vamos a seguir trabajando por un país más justo y soberano", afirmó.



A su turno, la candidata por Cambiemos, Matzen, se declaró "muy emocionada" por su nueva condición de diputada electa, agradeció a todo el equipo de trabajo y destacó su "felicidad" por poder "sumar esta banca a Cambiemos, para apoyar al presidente y cambiar al país".

"Voy a ser una diputada presente, buena representante y a estar en cada rincón. Se confirma que cuando se esfuerza y tiene un sueño, se puede lograr", relató la nueva diputada nacional, desde Allen.