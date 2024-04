Anuncian un súper paro de transporte terrestre, aéreo y marítimo para el lunes 6 de mayo

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro de transporte aéreo, terrestre y marítimo para el próximo lunes 6 de mayo, horas antes de aprobarse en general la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

La decisión es en rechazo al capítulo fiscal que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias y la medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid.

“El 6 de mayo en horas de la mañana y cerca del mediodía se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el impuesto a las Ganancias”, escribió Schmid en su cuenta de la red social X.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical reveló que se realizarán “asambleas informativas” por lo que se interrumpirá el normal funcionamiento del transporte.

Advirtió también que “va a haber situaciones de conflicto si el pacto fiscal vuelve a afectar el bolsillo de los trabajadores”.

Ante esta situación, los servicios de colectivos, trenes, subtes y aviones no funcionarían este 6 de mayo.

En este marco, también se suma la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF). Convocó a todos los trabajadores marítimos a movilizarse frente al Congreso este martes 30 a las 10:00 y sólo atenderán emergencias.

Tras el anuncio de la medida de fuerza a nivel general, faltan conocerse los eventuales alcances que tendrá en la región del Gran La Plata como también en otras ciudades del país a partir de lo que decidan los distintos gremios.

La CATT nuclea a sindicatos como UTA, La Fraternidad, Camioneros, Unión Ferroviaria Argentina, Aeronavegantes y distintos gremios marítimos, de taxis y peajes, entre muchos otros.

No obstante, en relación a los servicios de micros, no forman parte de la confederación los colectiveros de la UTA, con lo cual se estima que el reclamo no afecte el servicio de micros

En desarrollo...