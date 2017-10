Apareció un video que muestra la situación por la que acusan de acoso a Ari Paluch

Tras el revuelo por la denuncia por acoso sexual contra Ari Paluch, hoy tomó estado público un video que muestra el momento por el que el periodista es acusado.

En imágenes se ve la finalización del programa de Paluch, que conduce en la señal A24, y cómo cuando él se retira pasa por al lado de la microfonista y le toca la cola. Luego le da una palmada en el brazo.

La mujer contó en la carta que presentó a las autoridades del canal: "Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta´, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ´Sí, claro, no te diste cuenta´. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras".