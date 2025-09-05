Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata
Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 09-44-91. Excelente idea para una nueva organización que le valdrá las felicitaciones de superiores. Sepa controlar sus relaciones amorosas. Posibilidad de un lindo viaje. Lucimiento en actividad profesional.
SUERTE NUMERICA: 22-69-55. Todo marcha bien en cuestiones de trabajo. En amor, peleas y discusiones. Alerta a las eventualidades. Intolerancia familiar. Problemitas con amistades. Sepa controlar sus gastos.
LE PUEDE INTERESAR
“Retrato de una dama”: imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis
SUERTE NUMERICA: 04-96-38. Mucho cuidado con las promesas no cumplidas, especialmente en dinero. Día ideal para armonía familiar. Su contrato de trabajo merece una revisión. Alegría por noticias de amigos que están de viaje.
SUERTE NUMERICA: 24-40-27. Jornada favorable para las realizaciones rápidas. Hay un mayor acercamiento entre cónyuges. Entrevistas importantes con superiores. Elogios por una tarea bien desempeñada.
SUERTE NUMERICA: 56-02-17. Si forma parte de una sociedad insista para que estudie muy bien un presupuesto. No olvide que de usted depende en gran parte su felicidad. Un regalo. Un amigo solicita ayuda.
SUERTE NUMERICA: 22-11-74. Su situación económica está a punto de mejorar y esto le dará tranquilidad a su familia. En el amor hay intuición y romanticismo. Saque partido a una buena oportunidad financiera.
SUERTE NUMERICA: 30-98-77. Habrá proposiciones para iniciar una nueva actividad que le permitirá un mayor respaldo económico. Evite preocupaciones en el plano sentimental, ya que no hay motivos valederos.
SUERTE NUMERICA: 11-07-61. Un cambio de actitud en jefes y superiores, le permitirá compensaciones inesperadas. Momento propicio para iniciar un acercamiento amoroso. Cuide sus bronquios y limite el cigarrillo.
SUERTE NUMERICA: 16-88-19. Aumentará su responsabilidad por recargos en las labores habituales. Hay posibilidad de un golpe de fortuna debido al azar. Deberá utilizar sus reservas de comprensión para superar una crisis.
SUERTE NUMERICA: 55-10-87. Hay un buen eco ante pedidos o gestiones iniciadas recientemente. Deberá superar una pequeña crisis sentimental provocada por los celos. No abuse de comidas muy condimentadas.
SUERTE NUMERICA: 66-49-12. Inicia un ciclo en que encontrará solución a problemas monetarios que le preocupan. Con paciencia y comprensión podrá solucionar una difícil situación sentimental. Evite enfriamientos.
SUERTE NUMERICA: 46-92-60. No se exceda al aceptar trabajos ya que las obligaciones pueden superar su capacidad de cumplimiento. Hay una reconciliación feliz gracias a la intervención de una persona cercana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí