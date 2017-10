Ganadores y perdedores

El mapa de la Argentina teñido de amarillo es claro reflejo del resultado electoral obtenido ayer por Cambiemos. El oficialismo logró revertir los resultados adversos en cinco distritos, entre ellos la fundamental provincia de Buenos Aires, y el presidente Mauricio Macri recibió un espaldarazo importante para los dos años que le quedan de gestión

Mauricio Macri emerge como el gran ganador de la jornada electoral en la que el predominio de Cambiemos logró un importante triunfo en la gran mayoría de los distritos electorales.

Cambiemos se impuso en la provincia de Buenos Aires, revirtiendo aquel resultado de las PASO, ratificó su sabido predominio en Córdoba, pero también se impuso en Santa Fe y en Mendoza, lo que sumado al aplastante triunfo de Lilita Carrió en la ciudad de Buenos Aires, le permitirá al Presidente avanzar hacia la segunda mitad de su mandato apoyado por el predominio obtenido en los cinco principales distritos del país.

La ex presidenta Cristina Kirchner, aunque tendrá su banca en el Senado de la Nación, perdió la elección y el invicto.

Sin embargo, la derrota del gobernador Urtubey en Salta, y los magros logros de Massa y Randazzo en el territorio provincial la dejan con una cuota de poder que habrá que ver a futuro que peso específico tiene dentro de la estructura del peronismo. Surge allí, sin embargo, la figura de Sergio Uñac, gobernador de San Juan, que logró el triunfo de sus candidatos.

María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y que volvió a ponerse al hombro la campaña de sus candidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, ratificó su liderazgo en el territorio bonaerense. Cambiemos arrasó en el interior, aunque la suerte volvió a serle esquiva en los distritos “pesados” del PJ en el Conurbano.

Julio Garro, intendente de La Plata, puede ser considerado como otro de los que salió bien parado tras los comicios de ayer. Ratificó y aumentó los guarismos que Cambiemos había logrado en las PASO. Desde el 10 de diciembre sumará otros 6 ediles a su bancada en el Concejo.

Finalmente, otro de los que terminó la larga jornada electoral con una sonrisa, fue Nicolás del Caño, que llegará a la Cámara de Diputados de la Nación como representante de la izquierda. En La Rioja, en tanto, el que cayó fue Menem.

MAURICIO MACRI (↑)

Hoy se inicia para él una nueva etapa en su gestión de gobierno. El país pintado de amarillo, significa para él un espaldarazo, pero también un nuevo nivel de exigencia para el cumplimiento de sus objetivos. Fue el gran ganador de la jornada. En su entorno, dicen, logró el triunfo que necesitaba para sentirse fortalecido por los votos

CRISTINA KIRCHNER (↓)

Perdió en la Provincia de Buenos Aires, lo que significa su primera derrota en las urnas. Llegará al Senado. Habrá que ver como hace valer el peso de sus votos de cara a la reorganización del peronismo. Además, debe enfrentar el intrincado laberinto de causas judiciales en las que está procesada.

MARIA EUGENIA VIDAL (↑)

Ratificó su liderazgo en la Provincia de Buenos Aires. Fue el eje central de la campaña. Explotó favorablemente su alto índice de imagen positiva. Logró que los dos candidatos de Cambiemos lleguen al Senado y que quince candidatos se sumen a las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación.

SERGIO MASSA (↓)

Se queda afuera de la cámara de Senadores, a la que, obviamente, tampoco accederá su compañera Margarita Stolbizer. Perdió en su propio territorio -Tigre- donde quedó en tercer lugar, detrás de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Su bloque también perdió peso en la legislatura provincial.

ELISA CARRIO (↑)

Su triunfo en la ciudad de Buenos Aires, aunque esperado, ratificó soberanamente el predominio amarillo en la ciudad capital de la Argentina. El temido efecto Maldonado (por sus inoportunas declaraciones), no afectó su performance. Se apunta, entonces, entre las grandes ganadoras de la jornada.

NICOLAS DEL CAÑO (↑)

Logró consolidar el voto de la izquierda y con los cómputos hasta la madrugada, aunque peleaba cabeza a cabeza con el candidato de Cumplir, Eduardo Buca, no solo aseguraba su llegada a la cámara de Diputados, sino que tal vez podría llegar a sumar otro diputado por la izquierda.

JUAN MANUEL URTUBEY (↓)

El gobernador de Salta se perfilaba como uno de los aspirantes a disputar el liderazgo en un futuro reacomodamiento del Partido Justicialista. Los votantes le dieron la espalda. En su provincia ganó Cambiemos. Rápidamene salió a felicitar a sus oponentes y a reconocer la derrota.

HECTOR BALDASSI (↑)

Ratificó el resonante triunfo de Cambiemos en la provincia de Córdoba. La lista que encabezó superó por amplio margen a la del oficialismo provincial del Frente Córdoba Ciudadana, cuyo referente es el gobernador Juan Schiaretti. El ex árbitro se consolidó, por lo tanto, como el gran referente del macrismo en la provincia mediterránea.

JULIO GARRO (↑)

En La Plata, Cambiemos ratificó y amplió el triunfo que ya habían alcanzado en las PASO. A partir del 10 de diciembre el actual intendente sumará seis bancas propias en el Concejo Deliberante, con lo que sólo le faltará un edil para lograr el quórum propio.

FLORENCIO RANDAZZO (↓)

Sabía que el “efecto polarización” jugaba en contra de sus aspiraciones, y no supo ni pudo revertir esa tendencia. No logró capitalizar el voto de los disconformes, ni captar el de las fuerzas que no habían superado el piso de las PASO. Con el recuento hasta la madrugada estaba por debajo del 5,61 % que había logrado en agosto.