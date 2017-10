De Vido, muy cerca de quedar sin fueros y de ir a la cárcel

Dos jueces aguardan a que la Cámara de Diputados le retire la inmunidad de arresto

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

El ex ministro kirchnerista Julio de Vido afrontará hoy un día clave para su vida política y personal, ya que la Cámara de Diputados podría quitarle los fueros parlamentarios y acto seguido, dos jueces federales quedarán habilitados para detenerlo en sendas causas en las que se investigan hechos de corrupción durante su gestión como ministro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Según pudo saber EL DIA en el Congreso, entre la bancada de la coalición oficialista Cambiemos y bloques opositores como el PJ, el massismo y la izquierda obtendrían este miércoles los votos necesarios para desaforar a De Vido. De acuerdo al reglamento de la Cámara baja, una determinación de este tipo requiere de la anuencia de al menos dos tercios de los presentes.

SE SUMARIAN DESDE EL FPV

Los diputados que están dispuestos a quitarle al ex ministro kirchnerista su inmunidad de arresto cuentan además con la posibilidad de que una veintena de integrantes del bloque del Frente para la Victoria se ausente del recinto y permita que se vote el desafuero. Ayer, sólo un diputado K se presentó a la comisión de Asuntos Constitucionales, que firmó el dictamen en contra del ex ministro.

Ni siquiera el propio De Vido asistiría a la sesión de hoy, ya que de acuerdo a fuentes partidarias, no quisiera ser detenido ni bien termine la reunión parlamentaria.

El otrora poderoso ex ministro de Planificación Federal ya no contaría con el respaldo incondicional de la ex presidenta Cristina Fernández. Un hecho lo reflejó ayer: el diputado Máximo Kirchner no asistió al bloque del FpV.

NUEVO DESCARGO

En un encuentro a puertas cerradas, los parlamentarios kirchneristas no lograron definir una postura en conjunto para la sesión de hoy y enviaron en soledad al diputado Rodolfo Tailhade a reclamar en Asuntos Constitucionales que se leyera una nota de descargo del propio De Vido. En el texto, acusó a los diputados de cometer en su contra “un acto de tamaña gravedad institucional”.

Más allá de las afirmaciones de De Vido, ayer en el Congreso parecía que su suerte estaba echada. El macrista Pablo Tonelli, titular de la comisión, afirmó que se contará con los votos necesarios para quitarle los fueros. En esa línea se manifestaron también los massistas liderados por Graciela Camaño, los radicales en la voz de Silvina Lospenatto y los diputados de fuerzas de izquierda.

Pero los que realmente estaban exultantes con la caída en desgracia de De Vido eran los “lilitos” Fernando Sánchez y Mariana Zuvic, al igual que el radical Eduardo Costa, reciente ganador de las elecciones legislativas en Santa Cruz e impulsor de las denuncias contra el ex ministro kirchnerista por irregularidades en la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en aquella provincia patagónica.

En la comisión de Asuntos Constitucionales se ventiló que De Vido afronta serias acusaciones por operaciones con gas natural licuado durante su gestión entre 2003 y 2015. El ex ministro afronta dos pedidos de desafuero y detención dictados por los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadío. En la causa de Río Turbio, la Cámara Federal ratificó lo actuado en la instancia judicial anterior.

El artículo 36 de la Constitución reformada en 1994 establece como una “traición a la patria” dos causales concretas: el alzamiento en armas contra el orden institucional y los actos de corrupción. Esta segunda causal es la que justificará hoy que los pares de De Vido en la Cámara de Diputados le quiten los fueros parlamentarios. Se trata de una medida política, sin implicancia judicial.

¿ENTREGA NEGOCIADA?

No obstante, desde el mismo momento en que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dictamine que están los votos necesarios para aprobar el desafuero, los jueces federales que pidieron su detención estarán en condiciones de ordenarla a las fuerzas de seguridad. Habrá que ver si De Vido negocia para entregarse de manera que no sea captado por las cámaras de TV.