Los dirigentes que nombró Burzaco y todos sus antecedentes

En el documento de 252 páginas que contiene la declaración del empresario Alejandro Burzaco ante la justicia de Estados Unidos se destacan nombres de importantes dirigentes argentinos y sudamericanos, con trayectoria en cargos jerárquicos de la Conmebol.

Burzaco declaró en el tribunal de Nueva York en calidad de testigo en el juicio contra tres ex dirigentes del fútbol sudamericano: el paraguayo Juan Angel Napout, el brasileño José María Marin y el peruano Manuel Burga.

Sin embargo, durante la extensa declaración citó al fallecido Julio Grondona, Marco Polo del Nero, Eduardo Deluca, José Luis Meiszner y Luis Segura como así también al ex funcionario Pablo Paladino y los empresarios Hugo y Mariano Jinkis.

El listado y antecedentes de los dirigentes mencionados por Burzaco es el siguiente:



Julio Humberto Grondona: presidió la Asociación del Fútbol Argentino durante 36 años, desde 1978 hasta su fallecimiento en julio de 2014. Desde 1988 fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y hasta su muerte también ocupaba, además de la vicepresidencia primera, el cargo de presidente de la Comisión de Finanzas. En la CONMEBOL, ejerció el cargo de representante de Sudamérica en el seno del Comité Ejecutivo de la FIFA.



Nicolás Leoz: paraguayo, 89 años. Fue presidente de la Conmebol entre 1986 y 2013, aunque su carrera se inició en Libertad (el estadio lleva su nombre). También se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de FIFA entre 1998 y 2013, cuando renunció por "razones de salud".



Juan Angel Napout: paraguayo, de 59 años. presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA desde marzo hasta diciembre 2015. También fue vicepresidente del ente sudamericano en 2013 y titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol entre 2003 y 2014. Su carrera dirigencial comenzó en la década del 90' en Cerro Porteño.



Jose Maria Marin: brasileño, de 85 años. Ex futbolista, abogado y también político. En 2012 asumió como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y dejó el cargo en 2015. En FIFA ofició el cargo de Presidente del Comité Organizador Local (COL) de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.



Marco Polo del Nero: brasileño, de 76 años. Desde 2014 es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Es miembro del Comité Ejecutivo de FIFA desde marzo de 2012. También forma parte del Comité Ejecutivo de la Conmebol pero no participa de las reuniones ya si sale de Brasil puede ser detenido por la Interpol.



Manuel Burga: peruano, de 60 años. Presidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde 2002 hasta fines de 2014. Durante su proceso también ocupó cargos menores en Conmebol.



Eduardo Deluca: argentino, de 77 años. Fue secretario general de la Conmebol. Trabajó allí durante 23 años y también se desempeño como secretario general de la AFA. Hombre de extrema confianza de Julio Humberto Grondona y ex jugador de las divisiones inferiores de Defensores de Belgrano. En octubre de 2016, la justicia argentina rechazó el pedido de extradición a Estados Unidos.



José Luis Meiszner: histórico dirigente de Quilmes, incluso el estadio llevó su nombre hasta el año pasado. Como dirigente de AFA fue mano derecha de Grondona y también representó la Secretaria General de Conmebol desde 2011 hasta noviembre de 2015.



Luis Segura: ex presidente de Argentinos Juniors. Asumió como titular de la AFA tras el fallecimiento de Julio Grondona en 2014, ya que se desempeñaba como vicepresidente primero.



Pablo Paladino: Fue coordinador del programa Fútbol para Todos.



Hugo y Mariano Jinkis: Padre e hijo, ambos empresarios argentinos propietarios de la empresa Full Play Group, encargada de comercializar el mercadeo deportivo y los derechos de transmisión de televisión de los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf).