“Estudiantes te exige estar al más alto nivel”

Estudiantes se prepara para lo que será el encuentro de la segunda fecha de la Liga Profesional, en el cual los dirigidos por Eduardo Domínguez estarán recibiendo a Deportivo Riestra el lunes por la tarde.

Y como previa al cruce que tendrá a Fernando Espinoza como encargado de impartir justicia, Fernando Zuqui fue parte de la conferencia de prensa organizada por la Liga para analizar el encuentro ante el Malevo.

Allí, el volante mendocino se refirió al presente de los suyos, sino también a la importancia del DT para el grupo, a los objetivos a cumplir en esta parte del año y a la polémica que en los últimos días tuvo como protagonistas primero a Tiago Palacios y luego a Eros Mancuso.

“Venimos de conseguir dos torneos importantes. Pero eso nos tiene que servir para seguir mejorando”, comenzó Zuqui. “La semana pasada arrancamos un torneo nuevo y estamos en igualdad de condiciones. Nos viene bien y sentimos eso de ser los últimos campeones. Eso sirve para potenciarnos de cara a lo que viene, porque estamos jugando cosas importantes y queremos seguir logrando títulos”, agregó.

En cuanto a la ascendencia dentro del plantel de quien ya se ha vuelto un referente, manifestó: “Me siento bien dentro del grupo y del equipo. Estamos jugando partidos y competencias importantes. Estamos en un club que te exige competir y estar en el alto nivel. Ahora tenemos que pensar en el partido del lunes, que va a ser un partido difícil. Contra un rival que sabemos las ideas que tiene para jugar. Que es un equipo aguerrido. Y la verdad que lo estamos preparando de la mejor forma. Más adelante pensaremos en lo que van a ser los partidos de Copa Libertadores, que también necesitamos, como objetivo que tenemos, clasificar”, destacó.

Ante esto, dejó en claro que el grupo va paso a paso, buscando sumar no sólo para actual Liga Profesional sino también para lo que se le viene al Pincha.

“Ir partido a partido. Ahora tenemos un partido importante el lunes. Y tratar de hacerlo de la mejor forma y ganarlo”, consideró. “Y después es sumar la mayor cantidad de puntos para lo que queda de esta primera mitad de año. Y obviamente uno de los objetivos que tenemos es clasificar a Octavos de la Copa”, indicó.

Eduardo Domínguez es el padre de la criatura y el artífice de los dos títulos que consiguió el León en los últimos meses. Frente a esto, el mendocino explicó cómo es la relación con el plantel.

“Tenemos una relación muy cercana, es muy cercano al jugador. Hace mucho hincapié en lo que es la parte humana. Eso es importante. Se ve reflejado dentro del campo de juego”, sostuvo. “Tenemos una gran relación entre todos. Tenemos un ambiente muy lindo de trabajo. Eso hace que todo sea más fácil”, completó.

Aprovechando lo que fue el debut histórico de Mateo Apolonio en Riestra con apenas 14 años, Zuqui profundizó en cuanto a los juveniles y la importancia del acompañamiento de los más grandes, algo que sucede en el Pincha.

“Hoy en Estudiantes tenemos muchos chicos que de a poco van jugando sus primeros partidos en Primera. Hay muy buenos jugadores en el club y siempre uno los aconseja, sobre todo en la parte humana. De cómo manejarse ante determinadas situaciones”, explicó. “Uno, con un poco más de años, ha vivido experiencias que por ahí se equivoca o no, entonces trata de aconsejarle al chico para que haga lo mejor para su carrera. Y obviamente para el grupo, porque los necesitamos a todos”, destacó.

la polémica por Mancuso y el uso de las redes sociales

Lo sucedido con Eros Mancuso y la utilización de las redes sociales también fue tema en la conferencia de prensa de ayer. Ante esto, el volante de 32 años remarcó: “Eso es un tema del que no quiero opinar mucho. Sí obviamente que aconsejarlo de la mejor forma”, dijo al respecto. “Todos cometemos los errores. Lo importante es darse cuenta de los errores que cometemos y no volver a hacerlos. No sólo en el fútbol, sino en la vida en general. Creo que todos los que estamos acá tenemos que tomar ese ejemplo. No más que eso”, explicó.

Y en cuanto al uso de redes, agregó: “Hoy se manejan mucho, sobre todo lo más chicos. Hay que tener cuidado en todas las cosas que hacemos, en general. Hoy subís una foto o hacés un comentario y lo ve todo el mundo. Hay que tener cuidado porque es parte de lo que es todo esto”, indicó. “Hay que tener mucho cuidado en diferentes situaciones. Y sobre todo por el club en el que estamos. El respeto siempre tiene que estar. Todos cometemos errores. Me tocó cometer muchos errores. Y lo importante es darse cuenta, aprender y no volver a cometerlos”, cerró el mendocino.