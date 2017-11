“Me tuve que ir del país y perdí mi trabajo por causa de Ciccone”

| Publicado en Edición Impresa

El ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Capdevilla declaró ayer,ante la Justicia, que se tuvo que ir del país y perdió su carrera por el caso Ciccone.

Capdevila declaró como testigo en el juicio oral que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en la primera audiencia a la que concurrió el ex vicepresidente Amado Boudou desde que fue detenido hace 11 días.

“Estoy un poco nervioso, me tuve que ir del país, perdí mi trabajo, mi trayectoria y mi carrera en el Ministerio de Economía por esta causa”, fue el comienzo de la declaración de Capdevila quien era funcionario del ministerio a cargo de Boudou cuando se produjo la sospechada venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Capdevilla es uno de los testigos claves del caso porque en 2010 aconsejó no contestar una consulta de la AFIP de Ricardo Echegaray que pretendía obtener una opinión de Economía sobre la posibilidad de conceder un plan de pago a la empresa The Old Fund que había comprado a la endeudada Ciccone.

“No correspondía que el Ministerio de Economía hiciera un dictamen porque no se necesitaba (...), nunca hubo otra consulta igual por parte de la AFIP. En este caso sí y era totalmente novedoso”, aseguró el testigo ante el Tribunal Oral Federal 4.

Allí relató que ingresó a Economía en 1991 en la gestión de Domingo Cavallo y fue funcionario de carrera.

Capdevilla sostuvo que se le pidió analizar el expediente Ciccone después de que Economía recibió una consulta de la AFIP a cargo de Ricardo Echegaray, sobre la conveniencia o no de concederle un plan de pago.

Sin embargo, reconoció que no se le dijo qué poner en el dictamen. “No recibí instrucciones sobre su contenido, pero no sé quien tomó la decisión de contestarlo”, sostuvo.

El testigo recordó haber recibido amenazas cuando declaró como testigo en la causa que estuvo a cargo del juez federal Ariel Lijo y, aunque no pudieron ser probadas por la justicia, decidió irse del país.

“Me afectó mucho la muerte del Nisman. Si mataron al fiscal más cuidado, qué quedaba para un simple testigo”, agregó durante la declaración que, de momentos, emitió acongojado.

El testigo dijo haber conocido al socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona cuando tuvo un puesto en la Comisión Nacional de Correos y que años después lo reencontró en una reunión en Economía.

Contó que un tiempo después Hernán Lorenzino -que sucedió a Boudou en Economía- le pidió la renuncia y que se fue sin dinero del Ministerio porque objetaba las cuestiones relativas a Ciccone, dijo Capdevilla.