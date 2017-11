Con aporte de cuatro platenses , Los Pumas le ganaron la final a Nueva Zelanda en mayores de 33

Definición increíble del torneo Mundial Seniors, porque se desarrolló con un fuerte viento que complicó mucho el juego

Por RODRIGO CHAGARAY

deportes@eldia.com

El seleccionado argentino para mayores de 33 años venció en la final a su par de Nueva Zelanda por 15 a 5 y se quedó con el título en la edición N° 30 de la World Rugby Classic, disputada este fin de semana en la isla caribeña de Bermuda con las presencias de Sebastián Crispo (San Luis), Federico Castilla (Los Tilos), Pablo Sciarreta y Julio Brolese (La Plata Rugby), que fueron parte fundamental del plantel campeón.

Previo a la victoria ante los All Blacks, Los Pumas Classic vencieron categóricamente a Canadá por 57-5 y luego en una de las semifinales, hicieron lo mismo con Francia por 25-6. Es válido aclarar que el título conseguido por el equipo nacional, se trata del primero logrado por los argentinos, desde el 2011.

DURO PARTIDO FRENTE A LOS HOMBRES DE NEGRO

El equipo argentino aprovechó ante los All Blacks sus oportunidades en un juego que entregó pocas chances, principalmente en un primer tiempo con un fortísimo viento en contra que azotó la zona de North Field en la paradisíaca isla caribeña.

La paridad fue tal en el periplo inicial, que el mismo terminó 0-0, dejando todas las emociones para la etapa final. Ya en el ST, el bahiense Bernardo Stortorni interceptó una pelota en el centro del campo y corrió al in goal kiwi para romper por primera vez el marcador y poner a su equipo 5-0 arriba. La conversión se fue afuera (el viento sopló cada vez con mayor intensidad), pero el try dio a los Pumas el impulso para comenzar a manejar el juego.

Utilizando bien la patada táctica, Argentina mantuvo al seleccionado neozelandés fuera de la zona de peligro y a los 14 minutos, Antonio Ahualli, anotó el segundo try albiceleste. Perdiendo 12-0, los neozelandeses se vieron obligados a atacar desde cualquier lado, pero la defensa argentina se mantuvo firme y los últimos 20 minutos fueron de gran esfuerzo para Los Pumas que soportaron la presión kiwi, más con un penal de Federico Serra, Argentina estiró la ventaja a 15-0 y sobre el cierre un try de Nueva Zelanda nada pudo hacer para torcer la historia.

“LO JUGAMOS DE MENOR A MAYOR”

En diálogo con este medio, el ex fullback de San Luis, Sebastián Crispo dijo: “Fue un lindo torneo, que jugamos de menor a mayor porque pese al marcador, frente a Canadá no lo hicimos bien; con Francia el equipo se encontró y en la final realmente se logró un buen nivel. Con un vendaval y encima contra los All Blacks”.

Luego agregó: “Contra ellos, lo que mejor funcionó fue la defensa, fue un partido muy físico, muy exigente; la experiencia fue muy linda, porque se compartió esta gira con jugadores de gran nivel. Fue muy lindo, y haber conseguido el título lo disfruté mucho porque encima también participe en el campeonato del 2011”, finalizó el “Negro” Crispo, que es como conocen todos en La Cumbre al talentoso ex jugador, refiriéndose a la anterior consagración argentina.