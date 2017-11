Una interminable cadena legal de apelaciones para seguir al volante

Recién ayer la Cámara penal platense confirmó el fallo y ahora pedirán que se ejecute la inhabilitación. Los controles bajo la mira

La denuncia de Carmen Lusardi, la mujer que se encontró en un micro de la línea Plaza con el chofer que atropelló a su hijo - fallecido por esa causa -, abrió el debate sobre la falta de controles y el vacío legal para impedir que sigan al volante personas investigadas por accidentes de tránsito.

“La sentencia no estaba firme, pero la empresa debería haberlo destinado a otras tareas, ante el temor de que un hecho de esas características se reiterara porque también hay una cuestión de sentido común”, apuntó ayer de manera categórica Héctor Granillo Fernández, abogado de la madre.

El letrado dijo que ayer los jueces Ricardo Szelagowsky y Laura Lasaga de la Sala II de la Cámara Penal platense confirmaron la sentencia del juez correccional Diego Tatarsky, que condenó, en primera instancia, a Juan Carlos Ibáñez a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir, de cumplimiento efectivo.

Pero, ¿por qué pudo el chofer manejar todo este tiempo? La respuesta está en las instancias legales a las que apeló el acusado para continuar con su vida normal. “La firmeza de la sentencia se da cuando el fallo no puede ser mas impugnado, pero ahora se acabaron las instancias ordinarias para apelar”, agregó el letrado.

Si bien es cierto que en el terreno del “deber ser” el abogado opinó que la empresa debió darle otras tareas, incluso para no poner en riesgo la seguridad de terceros, lo cierto es que la ley no le impidió volver al volante porque la sentencia aún no era ejecutable. “La sentencia aún no está firme porque el chofer puede recurrir a la Suprema Corte, pero nosotros vamos a pedir que se ejecute como medida preventiva”, sostuvo Granillo Fernández.

En el medio de todo el vericueto legal, la madre de Ayrton solo reiteró que no parará de pedir justicia por su hijo y de velar para que se les ponga límites a los “asesinos al volante”.

“En La Plata tenemos una triste estadística de las muertes que se producen por accidentes de tránsito; sin embargo en esa zona de diagonal 80 donde hay cuatro escuelas, las autoridades de ese momento pusieron los semáforos en onda verde y eso dio lugar a los excesos de velocidad”, señaló la mujer.

A Carmen nada le devolverá la vida de ese hijo que tuvo cuando tenía poco mas de 20 años y al que crió de manera compinche; pero una de las razones que encontró para levantarse cada día es impedir que su muerte quede impune.

“Te dejan sin nada, vacía, huérfana, eso es perder un hijo; después me enfermé de cáncer, hice tratamientos y volví a recaer. Lo único que pienso es que él es un ángel que me acompaña, que me da fuerzas para seguir”, concluyó la madre.

Descontroles del transporte

Para conocer las razones por las que la línea del Grupo Plaza mantuvo al volante a Ibáñez, pese a estar involucrado en un trágico accidente vial, EL DIA intentó comunicarse con la empresa pero todos los números de atención están fuera de servicio.

En la Terminal de micros local se confirmó que tampoco existe en ese lugar un número de esa empresa para trasladar las quejas o sugerencias de los pasajeros.

En la Subsecretaría de Transporte de la Provincia se informó “no tenemos nada que ver con ese tema” y en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte se comunicó que la empresa debe exhibir en las unidades un número telefónico para que cualquiera pueda contactarse. No aclararon cómo se realizan los controles a los choferes. Y se investigaba si Ibáñez estaba autorizado -y cumplía con los requisitos- para conducir transporte público.