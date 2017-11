A partir de las fuertes ráfagas de viento desatadas ayer, varios postes de luz quedaron a punto de caer o directamente se cayeron, como uno en calle 144 y 454.

"Quise hacer el reclamo a Edelap, nadie me atendió por varios minutos. Después me dijeron que no me escuchaban y me cortaron. No pude concretar el reclamo", explicó una vecina.

"Es un peligro. Puede generar un accidente", agregó un hombre.