El ex fiscal de juicio Rubén Sarlo manifestó en las últimas horas que "se debe defender al poder judicial en lugar de atacarlo tanto" y destacó que en la actualidad "lo que nos mata es la opinología porque cualquiera viene y opina sobre tu trabajo y tenemos que empezar a ponernos serios".

"A mi me tocó estar en la coyuntura algunas veces y era muy desagradable que uno había hecho lo que tenía que hacer y lo que podía hacer y que por otro lado se esperaba de uno algo que no podía llevar adelante" señaló Sarlo al criticar los cuestionamientos que han recibido en las últimas jornadas funcionarios del departamento Judicial La Plata.

"Le pido a los compañeros y ex compañeros que tienen que resistir. El departamento judicial La Plata es un departamento muy bueno pero lamentablemente hoy, dicho con todo respeto, Comodoro Py marca una pauta y la gente cree que todo es Comodoro Py y se desvaloriza el trabajo de gente de La Plata que trabajan como perros y ponen lo que hay que poner" precisó en diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

En este marco, luego de sus palabras de apoyo al fuero platense se refirió en particular a los cuestionamientos y críticas que recibió el juez de ejecución penal de La Plata José Villafañe. "Si Villafañe se equivocó se podrá dilucidar, pero no se puede colgarlo en la plaza" sentenció.

El ex funcionario señaló que se debería trabajar en un plan de "Política Criminal" ya que a su entender es una materia que hace muchos años que no se aborda. "Ninguna institución cumple hoy en día la función específica para la que fue creada" indicó.

Al mismo tiempo sostuvo que un trabajo de política criminal que pueda venir a solucionar los problemas que actualmente tiene el sistema penitenciario y judicial llevará al menos 30 años. "No quiero defender a nadie pero ese es el tiempo. En funciones lo he dicho y así me ha ido. Lo digo porque no quiero formar parte de esto" puntualizó Sarlo.

"La política Criminal verdadera dicen las leyes que tiene tres patas, el Código Penal, el Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal. Lo que sucede es que si el Servicio Penitenciario no tiene una estructura para resocializar, se ponen detenidos en las cárceles que están cinco o seis años con prisión preventiva porque falta personal o falta estructura y una persona te llega a juicio con nueve años y después decimos que el sistema no funciona, creo que es una situación que excede al Poder Judicial" opinó.