Ley de fertilización: buscan limitar la edad máxima para la cobertura de tratamientos

El ministerio de Salud de la Nación propone que el tope sea de 43 años con óvulos propios y de 50 cuando se recurre a una ovodonación

Aunque la ley nacional de Fertilización Asistida -a diferencia de su predecesora bonaerense- nunca impuso topes de edad para acceder a la cobertura de tratamientos, esto podría dejar de ser así. El ministerio de Salud de la Nación ya comenzó a evaluar cambios en su reglamentación a fin de establecer un tope en la edad de las mujeres que aspiran a quedar embarazadas mediante procedimientos de alta complejidad.

La modificación que busca introducir la cartera sanitaria fijaría los 43 años como edad máxima en los casos en que el tratamiento de fertilización in vitro involucre el uso de óvulos propios de la paciente, y los 50 años para los casos en los que provengan de una ovodonación.

“Actualmente está en redacción la resolución que fija la edad máxima para cubrir el tratamiento, que será de 43 años más 365 días para tratamientos con óvulos propios, y de 50 más 365 días para los que se realicen con óvulos donados”, confirmó ayer el coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, Nicolás Neuspiller.

Tanto especialistas en reproducción asistida como organizaciones de pacientes, salieron ayer a respaldar la iniciativa por considerar que evitaría dar lugar a tratamientos con baja tasa de éxito y un riesgo mayor.

La propuesta “no implica perder derechos, sino cuidar a la mujer que ansía ser madre y evitar posibles problemas genéticos en el niño”, sostuvo Isabel Rolando, fundadora de la Asociación Concebir, una de las organizaciones que en su momento pugnó para que saliera la ley.

“Aunque a algunos pacientes les dé bronca, nosotros les explicamos que no se trata de una pérdida de derechos, sino del cuidado de las personas”, afirmó Rolando.

“Era lógico que haya un límite de edad, porque cuando salió la ley en 2013 iba a abarcar desde los 18 a los 45 años y luego eso cambió y no se puso límite hacia arriba. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque consideramos que después de determinada edad el cuerpo de la mujer simplemente no está preparado para ser madre, aunque haya casos particulares”, dijo la especialista.

“Las edades límites propuestas son sensatas y lógicas, y están en sintonía con los protocolos de trabajo que seguimos los centros de fertilización asistida nucleados en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER)”, coincidió Santiago Brugo Olmedo, director médico de Seremas.

El experto señaló también que, a diferencia de la ley de fertilización asistida de la provincia de Buenos Aires, “la ley nacional no plantea límites de edad, generando un vacío legal que da lugar a la realización de tratamientos con bajas tasas de éxito, alto riesgo y costos elevados para el sistema de salud”.

Si bien en la Argentina el acceso a tratamientos de fertilización asistida está garantizado por ley desde 2013 y en la Provincia desde 2011, todavía son muchas los obstáculos que enfrentan los pacientes con obras sociales o prepagas, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

