La factura del gas llega con un coletazo del 50% que no cobraron en el invierno

En agosto se dispuso una modalidad de pago diferido por la que se cobró la mitad del monto total para atenuar el impacto de los meses más fríos. Ahora, al consumo actual, se suma lo que no se pagó entonces

| Publicado en Edición Impresa

Las facturas del gas que comienzan a llegar a los hogares platenses traen una desagradable sorpresa para los usuarios: este bimestre, además de los cargos habituales por el consumo correspondiente al período que acaba de cerrar, se deberá pagar un 50% que -por una disposición oficial- no se cobró durante el invierno.

Así lo adelantaron portavoces de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que salieron a aclarar los detalles de la facturación que comenzó a emitirse desde el pasado 1 de noviembre y que sin dudas descolocará a más de un vecino.

Empecemos de cero. En agosto pasado, se indicó, “las autoridades competentes dispusieron como medida excepcional una modalidad de pago diferido tendiente a facilitar la cancelación de las facturas correspondientes a los consumos de invierno”.

Esa normativa dispuso que las facturas a emitirse a los usuarios residenciales entre el 25 de agosto y el 31 de octubre último “deberían contemplar un 50% del monto total de la liquidación, quedando pendiente de pago el 50% restante. Este monto diferido sería incorporado en las facturas que se emitieran a partir del 1º de noviembre”. O sea, las que empiezan a llegar a los hogares.

Así las cosas, en las boletas que ha comenzado a emitir recientemente la distribuidora Camuzzi, “los usuarios podrán observar que no solo se encuentran contemplados los consumos relacionados al período de facturación, sino también el 50% del monto que había sido diferido oportunamente”.

Esta situación alcanza a todos los usuarios residenciales que no estén incluidos en la tarifa social, ya que el desdoblamiento no fue optativo. Es decir, por más que el usuario hubiera querido pagar todo lo consumido en ese período invernal no podía porque solamente estaba facturada la mitad y el resto fue diferido.

Un ejemplo. Suponiendo que en el bimestre 4 un usuario consumió $2.000; entonces en la factura le llegó un pago por $1.000, mientras que aparecía una leyenda “diferimiento de pago por el 50%” con los otros $1.000 (que no pagó). Eso pudo haber llevado a más de uno a creer que había gastado menos. En realidad, ese pago diferido se abonará este mes. Siguiendo el ejemplo, si el usuario consumió $500 en el bimestre 5, se le suman los $1.000 diferidos del bimestre 4. O sea, deberá abonar, en total, $1.500.

No fueron pocos los que en agosto, cuando se tomó la medida, conjeturaron que el Gobierno alteró la forma de facturación del gas de modo que el monto en las boletas se redujo a la mitad hasta después de pasar por las urnas. El Gobierno, en cambio, señaló que se hizo para atenuar el impacto de los períodos más fríos y que no haya tanta diferencia de un bimestre a otro.

Se aclaró que se mantendrán los dos talones de pago.

Por otro lado, Camuzzi Gas recordó “que continúan vigentes los topes a la facturación, los cuales implican que el monto total con impuestos incluidos del periodo a emitirse no podrá superar en un 300% (para los usuarios R1, R21, R22 y R23), 350% (usuarios R31 R32 y R33) o 400% (usuarios R34), a la factura con impuestos incluidos emitida al mismo usuario y en igual período del año 2016”.

Agregaron que “en el caso de aquellas ciudades (no es el caso de La Plata) en las que, como consecuencia de distintas medidas judiciales, las disposiciones tarifarias previas no habían podido ser instrumentadas, el cálculo de los topes se estaba realizando hasta el momento tomando como base de análisis períodos del año 2016 bajo tarifas desactualizadas”.

“A partir de octubre de 2017, el análisis para la aplicación de los topes en estas ciudades se está efectuando sobre períodos del año anterior en los cuales ya habían entrado en vigencia plena nuevas resoluciones tarifarias en todo el país, que para el caso de Camuzzi Gas Pampeana, fueron instrumentadas mediante la Resolución ENARGAS N°I/4048, con vigencia a partir del 07/10/16”, agregaron.

encima, se viene el aumento

Por si fuera poco, como adelantó este diario, esta semana en la audiencia pública, Camuzzi pidió aumentar la factura del gas hasta 50 pesos mensuales. Según aclararon voceros de la empresa, en las boletas que llegan por estos días ese aumento no está aplicado. Antes deberá darle luz verde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). De acuerdo a lo que trascendió, el organismo aprobaría la suba hacia los primeros días de diciembre. De concretarse, un vecino de nuestra región que actualmente paga 88 pesos mensuales de gas, por un consumo anual promedio de 1.303 metros cúbicos, a partir del 1º de diciembre pasaría a abonar 134 pesos.