Intendentes y legisladores K ya salen a rechazar el Presupuesto de Vidal

| Publicado en Edición Impresa

Intendentes peronistas y legisladores del Frente para la Victoria rechazaron ayer el proyecto de Presupuesto 2018 del gobierno bonaerense, al advertir que el plan de gastos previsto para el año próximo “endeuda fuertemente la Provincia, recorta fondos y avanza contra la autonomía de los municipios”.

Así lo expresaron en un documento jefes comunales y diputados sobre las leyes de Presupuesto, Impositiva y de Responsabilidad Fiscal enviadas a la Legislatura por la gobernadora María Eugenia Vidal. De esta forma, los sectores K se encaminan a votar una vez más en contra de los proyectos oficiales, con lo que Cambiemos deberá lograr el acompañamiento de peronistas dialoguistas para sancionar el endeudamiento que requiere los dos tercios de los votos.

“Nos preocupa que Vidal lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelve a pedir más endeudamiento”, señaló la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, al finalizar el encuentro realizado en el Senado junto a los equipos técnicos del espacio.

En ese sentido, Magario advirtió que si el Presupuesto 2018 avanzara sin cambios en el texto, “las economías de las familias van a estar cada vez más ajustadas” producto de la “revaluación muy fuerte de las propiedades y por los nuevos aumentos en gas, luz, ARBA y combustibles”.

“Una gobernadora que presenta un presupuesto que no sostiene lo elemental, es pura deuda y no tenemos idea de en qué se va a invertir, por eso creemos que, de esta manera, no se puede votar”, completó.

Por su parte, el diputado nacional Gustavo Arrieta advirtió sobre un recorte de fondos a los municipios de “entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, y que hacen, por ejemplo, a la sustentabilidad del servicio de seguridad”.

En tanto, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, llamó a la “reflexión” de sus pares que fueron “convalidados por las elecciones, ya que si avanza esta ley de responsabilidad fiscal -dijo- los municipios vamos a tener una autonomía muy cuestionada”.