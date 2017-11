Cristian Castro se despegó de la homosexualidad con una frase que levantó polémica

En una entrevista que pretendía ser totalmente inofensiva, el cantante intentó despejar dudas y asegurar que no es gay pero soltó una frase desafortunada que generó mucha polémica: "Nunca les haría una cosa así a mis hijos".

"Creo que con toda esa especulación acerca de mi sexualidad queda claro que no. Nunca fui y nunca seré gay, queda claro. Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil, 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún (sic) travesti ni nada", agregó en una declaración que también alimentó la polémica.

También dijo que el hecho de que haya vestido como porrista para un video y sus posteos en las redes sociales con una micro bikini no significa que le gusten los hombres.

Luego, saltó con la frase que llamó más la atención: "Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro", dijo en referencia a sus hijos Simone Candy y Mikhail Zaratustra, fruto de su matrimonio con la argentina Valeria Liberman y Rafaela, de su relación con la cantante colombiana Paola Erazo.