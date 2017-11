Boudou: "Mi detención fue solamente para mostrar un trofeo de caza"

El ex vicepresidente Amado Boudou dijo hoy ante la justicia que su detención fue decidida "solamente para mostrar un trofeo de caza", al argumentar su pedido de recusación contra el juez federal Ariel Lijo. El ex funcionario kirchnerista sostuvo que Lijo "ha perdido totalmente la objetividad y la parcialidad" y pidió que sea apartado de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Mi detención fue solamente para mostrar un trofeo de caza. Si me llamaban a indagatoria, hubiese venido, como hice siempre incluso siendo vicepresidente", aseguró el ex funcionario.

Cuando el juez Lijo ordenó la detención de Boudou destacó un fallo de la Cámara Federal en el que se hizo referencia al poder de obstrucción del que aún podían gozar distintos ex funcionarios. algo que el ex vicepresidente desmintió.

"No tengo ningún poder residual, esa es una cuestión medieval que no sé de dónde lo saca. No tengo custodia desde el 10 de diciembre de 2015. No he podido avanzar en el trámite de mi jubilación y tuve que presentar un amparo", sostuvo Boudou en la audiencia ante el juez Jorge Ballestero de la sala I de la Cámara Federal.

Sobre su supuesto poder, dijo: "Es otra muestra de que no hay imparcialidad. Hay personas que tienen cargos públicos que están siendo investigadas que tienen mucho más poder que yo y no son detenidas. En mi caso no tengo ninguna chance ni ninguna forma de trabar la justicia o usar un poder residual que no poseo".

Boudou afirmó también que su detención fue "una cuestión armada" y que a los prefectos que entraron a departamento de Puerto Madero les dijo que "no hacía falta" que filmaran adentro y que ellos le respondieron que sólo obedecían una orden.

La difusión de las imágenes de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou está siendo investigada por el juez federal Sebastián Ramos, quien ya identificó los teléfonos de los agentes para someterlos a distintas medidas de prueba.

Los cuatro agentes que estuvieron vinculados con operativo fueron imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien firmó el requerimiento de instrucción desde la fiscalía de Paloma Ochoa, de licencia la semana pasada.

"Había alguien que dirigía (la detención) y no menos de ocho veces recibió órdenes por teléfono. Yo tengo que pensar que es el director del proceso", sostuvo Boudou.