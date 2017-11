ARA San Juan: el increíble cruce entre los kelpers y dirigentes de izquierda

En las pasadas horas sucedió un cruce que oscila entre lo increíble y lo cómico, luego de que dirigentes de izquierda repudiaran el apoyo que le dio Gran Bretaña a Argentina para encontrar al submarino ARA San Juan desaparecido hace seis días.

Tanto el legislador Gabriel Solano como Fernando Esteche criticaron a través de Twitter la implicación británica en la ayuda, lo que resultó en la respuesta de una cuenta administrada por habitantes de las Islas Malvinas, que se defendieron con insultos criollos.

Después de que la Marina Real británica envió al país su ayuda, Gabriel Solano citó esa publicación y tuiteó en referencia al conflicto por las Islas Malvinas: "Son tropas de ocupación del territorio argentino".

Al instante, la cuenta de los isleños le respondió directamente al político de izquierda con un tuit en lenguaje argentino: "Boludo".

Más tarde Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, se sumó a las críticas a la ayuda británica: "¡Piratas ayer y siempre!", publicó seguido de otro tweet que decía "Ayer hundieron el (Crucero General) Belgrano fuera del área de exclusión y hoy hay cipayos que les agradecen colaboración en búsqueda del ARA San Juan. Que colaboren y no esperen nada porque siguen ocupando nuestras islas ¡Son leyes del mar!".

"¿La Marina Real está buscando marineros argentinos desaparecidos y esto es lo que tuiteas? Qué pelotudo", le respondieron los kelpers.

