Nuñez Carmona presentó un escrito y desligó al ex vicepresidente

El supuesto testaferro de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, sostuvohoy que los bienes ingresados al blanqueo del 2009 provinieron de suactividad comercial y no de una "inyección de fondos" de sociedades encomún con el ex vicepresidente.Núñez Carmona y Boudou están detenidos desde el 3 de noviembre pasado pororden del juez federal Ariel Lijo, quien los acusó de maniobras de lavadode activos en la causa por enriquecimiento ilícito abierta al exvicepresidente."Señor Juez los bienes exteriorizados e ingresados al blanqueo, sonexclusivamente aquellos detallados, no existió el blanqueo de dinero enefectivo a que se refiere, como así tampoco existió la pretendida inyecciónde fondos en sociedades que compartía mi asistido con el señor Boudou", seargumentó en un escrito entregado hoy al juzgado por el abogado de NúñezCarmona, Matías Molinero.Además, sostuvo que "el señor Boudou jamás ha sido accionista de VailInvestment SA ni mucho menos de Embarcaciones Argentinas SA", ambas de sucliente.En el escrito, se asegura que el socio de Boudou obtuvo 14.524.728,38 pesosentre 1989 y 1998 en su empresa OM Buenos Aires SA.Además, se entregó documentación sobre propiedades, entre ellas dosdepartamentos en Mar del Plata."Todos y cada uno de los ingresos detallados permitirán tener poracreditada sobradamente la capacidad económica de mi defendido durante elperíodo analizado", sostuvo.Núñez Carmona "poseía capacidad económica suficiente, conforme surge de losantecedentes acompañados, para acogerse al blanqueo por los montos de laexteriorización realizada", agregó el abogado.Boudou y Núñez Carmona pidieron la excarcelación a la sala I de la CámaraFederal porteña, que resolverá esta semana.