“Ahora tenemos que reafirmar de visitante, todo lo bueno que hicimos ante Patronato”

El capitán sabe que deben volver a sumar para mejorar la campaña. “Hay que tratar de seguir con esta racha en el arco de enfrente”, afirmó

En el regreso a las prácticas ayer por la mañana, Lucas Licht, brindó una conferencia de prensa en Estancia Chica, donde dejó en claro la alegría y la satisfacción del grupo por los tres puntos obtenidos frente a Patronato en el Bosque.

Así es que, una vez terminado el entrenamiento matutino, el Bochi habló en el Campus y afirmó que ahora la idea del grupo, es revalidar contra Belgrano, lo bueno que se hizo frente al Patrón.

“Ahora tenemos que reafirmar de visitante, todo lo bueno que hicimosante Patronato ayer (por el lunes). Es una cuenta pendiente que tiene el equipo”, comentó el lateral, a lo que enseguida agregó, “tenemos que conseguir que no nos metan goles. Y hay que tratar de seguir con esta racha en el arco de enfrente”.

LO QUE DEJÓ LA VICTORIA

A la hora de repasar lo que fue el juego del último lunes, el zurdo señaló, “Gimnasia lo pudo manejar en líneas generales el partido, y cuando ellos quedaron con nueve jugadores por las expulsiones, la gente por ahí quería buscar el tercero. Pero bueno, también hay que saber controlar los partidos. Pudimos hacerlo en casa y esperemos que esto sea el puntapié para ahora ganar de visitante”.

Más adelante, Lucas sobre la forma de juego que mostraron, dijo que: “Sabíamos que Patronato iba a salir a esperar. Por momentos tuvimos que saltear líneas y ganar la segunda pelota, pero creo que manejamos bien el partido. Por otro lado, también terminar con el arco en cero era muy importante para nosotros. Ahora hay que hacerse fuerte defensivamente en los partidos que vienen. En este caso Patronato no tuvo situaciones, pero Gimnasia estuvo bien en la marca también”.

Siguiendo con el análisis del partido frente a los entrerrianos, quedó claro que hasta el gol de Nicolás Colazo, si bien siempre buscaron quebrar el cero, no había sido bueno. “Siempre buscamos el arco rival, lo que pasa es que no se podía entrar ni meter la pelota filtrada, pero sabíamos que en algún momento íbamos a tenerla y había que ser contundente como fuimos. Después de ese primer gol se abrió el partido, y ya después del segundo gol, se pudo manejar bien la pelota y el triunfo no corrió peligro”, afirmó el capitán albiazul.

El experimentado lateral gimnasista aseguró también que lo más destacable del equipo, es que mantiene la idea y cuando no salen las cosas, no la abandona. “Nunca salimos de lo que tenemos que hacer, y eso significa que el grupo está conforme. No tengo dudas que a la larga esto dará sus frutos, creo que es el camino que queremos. Realmente estamos muy cómodos con la idea de juego y con lo que nos pide Mariano (Soso), puertas adentro estamos muy fuertes. Conseguimos el triunfo con Patronato y ahora es importante reafirmarlo de visitante frente a Belgrano en Córdoba”.

De cara al juego ante el Celeste, Licht insistió, “tenemos que reafirmar el triunfo con Patronato, consiguiendo un buen resultado en Córdoba. Sólo pensamos en el partido ante Belgrano, más allá que sabemos que queda un lindo final para cerrar de la mejor manera el año”.