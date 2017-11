“Hay que hacer el duelo y luego volver lo más rápido posible”

Julián Bidondo dejó sus sensaciones y fue muy crítico a la hora de analizar los motivos que llevaron a Everton a descender

Leandro Duba

Todavía perduran los ecos del descenso de Everton. El dolor y la tristeza por no haber podido evitar la pérdida de la categoría caló muy hondo en el plantel, el cuerpo técnico y también en los hinchas. Buscar responsables de la frustración futbolística no es conveniente en estos momentos, aunque en el futuro, todos tendrán que hacer una fuerte autocrítica para llegar a una conclusión definitiva.

El día después es el más difícil de todos. Y es entendible que muchos integrantes del plantel optaron por hacer silencio y no enfrentar a los periodistas.

Sin embargo, Julián Bidondo, que fue uno de los artífices del histórico ascenso del Decano logrado el 2 de junio de 2013, enfrentó la realidad y mantuvo un mano a mano con este diario donde contó sus sensaciones después de perder la categoría.

“Este es un momento difícil y muy triste. Porque quiero a Everton y porque Everton es mi casa. Desde que llegué en 2011, este club tiene un significado especial en mi vida. Tengo amigos. Y gente a la que quiero mucho. Por eso la tristeza es muy grande. Para mí y para el resto de los chicos porque no pudimos evitar el descenso”, expresó el volante.

la localía, fue todo un problema

¿Por qué se dio todo esto?, es la pregunta que muchos se formulan. “Hubo malos manejos dirigenciales. Everton es muy amateur. El más amateur de todo el Federal B. Y nos tuvimos que hacer fuertes con las armas que teníamos. Hacer de local en otros escenarios, nos jugó en contra. Jamás pudimos hacernos fuertes en ese aspecto. Ellos (por los dirigentes) querían hacer una cancha distinta, pero nunca lo lograron. Entonces, tuvimos se deambular por otras canchas. Y lo sentimos. Después, cuando volvimos a jugar en la nuestra, conseguimos buenos resultados. Pero no nos alcanzó. Esto muestra los momentos por los que atravesamos”. Además, dijo que “hubo otras cosas mal manejadas. A ser amateur, tenemos que entrenar a la tarde, porque todos trabajamos. Nadie cobra un peso acá. En invierno practicamos después de las seis de la tarde, sin luz, y a veces en otros lugares. Te prepararás de otra manera y después salís a enfrentar a rivales muy fuertes, con otro poder adquisitivo y con sueldos. Nosotros emparejábamos esas diferencias con trabajo. Son cosas que los dirigentes no querían escuchar. Y todo se hace difícil cuando no todos tiran para el mismo lado”.

Julián Bidondo siguió despechándose. “Se logró mantener la base del equipo que obtuvo el ascenso al Federal B. Y obviamente, hubo cosas que queríamos como prioridades, como por ejemplo, concentrar. Decían que no había plata, pero sí hubo para hacer una cancha nueva... Y otras cosas que no se cumplieron. Cuando debíamos viajar a diversas ciudades, necesitábamos descansar. A veces nos hacían viajar el mismo día porque no había plata. Así se hace muy difícil equiparar las cosas con los otros rivales”.

Por último, Julián Bidondo aseguró que “ahora debemos hacer el duelo. Tendremos algunos días para descansar, y después, habrá que sentarse a charlar entre el grupo y el cuerpo técnico para analizar la situación en la que nos encontramos. Vamos a afrontar el próximo torneo Federal C con la idea de que Everton vuelva a recuperar su lugar. Este club tiene historia y una estructura enorme, y se merece estar en el Federal B. Hay que regresar lo más rápido posible”.

