En el noveno día de búsqueda, siguen sin encontrar al submarino ARA San Juan

"No se pudo detectar el submarino", admitió hace instantes el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi. "No somos infalibles, podemos cometer errores", admitió. Sobre las críticas de los familiares de los tripulantes, dijo que "la Armada siempre va a estar con ellos"

En el noveno día desde que se perdió contacto, y con la información de que a poco de la última comunicación, el miércoles de la semana pasada, hubo una explosión, el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, confirmó que aún "no se pudo detectar el submarino" ARA San Juan.

"Tenemos que encontrar al submarino", dijo Balbi esta mañana durante el primero de los dos contactos con la prensa previstos para la jornada.

"Intentamos dar lo mejor en esta situación crítica y estamos tan preocupados como los familiares", afirmó el portavoz de la fuerza, consultado sobre las críticas que hubo de parte de las familias al recibir la información de la explosión.

"Si hubo errores con los familiares, la Armada no va a dudar en pedir disculpas", aseguró Balbi, quien resaltó que "estuvimos con los familiares desde un primer momento y lo vamos a seguir estando. La Armada siempre va a estar con ellos".

"Lo más importante es encontrar el submarino y estar junto a las familias", agregó.

En otro orden, el vocero indicó que "no me consta que haya fricciones con el Gobierno", al tiempo que desestimó la posibilidad de que el submarino pudiera haber sido blanco de un ataque. "No tenemos indicios que demuestren que el submarino fuera atacado", completó.