El "pasajero 45": La historia de 'Beto', el tripulante que se bajó y no completó el recorrido

Humberto René Vilte, "Beto", estaba en el listado de pasajeros que zarpó desde Mar del Plata a Ushuaia. Sin embargo, no está a bordo del ARA San Juan.

El "pasajero 45", que es oriundo de Jujuy pero vive en Mar del Plata, estaba por zarpar desde Tierra del Fuego pero le llegó la noticia de que su madre estaba internada en su provincia natal luego de haber sufrido un problema de salud. Beto pidió excusarse y el pedido le fue concedido. Las autoridades incluso le pagaron el traslado.

Estando en Jujuy se enteró de la tragedia: No había noticias del submarino ARA San Juan que él mismo había abordado horas antes. Vilte viajó de nuevo a Mar del Plata, esta vez acompañado por familiares de los tripulantes jujeños, ocho en total.

Aún no salió a hablar públicamente, ni siquiera para desmentir la noticia de que era uno de los 44 desaparecidos. No estando a bordo, se siente igual de afectado: estuvo a un paso de subirse y que hoy no se supiera su paradero.

Humberto es hincha de River, cursó la secundaria en la Escuela Nacional N°3 de Jujuy y después entró a la Escuela de Submarinos y Buceo. Al poco tiempo comenzó su servicio en la Armada Argentina e integró a la tripulación del submarino que hoy más de siete países buscan en el fondo del mar.

Además de Beto, dos personas más se encontraban en la lista original pero finalmente no embarcaron: el teniente de fragata Juan Gabriel Viana y el suboficial Ramiro Adalberto Pérez.

