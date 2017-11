La confesión de “Pico” :“Me imagino papá todos los días, es inminente”

| Publicado en Edición Impresa

Dejó el tenis profesional e irrumpió de lleno en el mundo del espectáculo: este año, Juan “Pico” Mónaco no sólo se convirtió en conductor de televisión, sino que además se volvió modelo, todo gracias a que conquistó a una de las mujeres más lindas de la Argentina, Carolina “Pampita” Ardohain.

Su relación con Pampita le abrió las lucrativas puertas del mundo de la publicidad a través de las redes sociales y los eventos, pero no es que “Pico” se someta a regañadientes, a cambio de un cheque que no necesita: lo suyo es amor puro. Y su noviazgo se consolida con tanta fuerza que el tenista, un “gato” al que nadie le podía poner el cascabel en el pasado, no ve lejana la idea de ser papá.

“¿Te imaginás papá?”, fue la pregunta disparadora desde “El Planeta Urbano”. Y el ex tenista contestó: “Sí, me imagino todos los días. Es una cuenta pendiente que es inminente. Creo que va a llegar, las cosas están muy bien, la verdad estoy muy estable con mi pareja”.

Luego se animó a aventurar la cantidad de niños con los que sueña: “Yo estoy soñando con el primero, después veré. Pero uno, dos, tres. Mi sueño es el primero, después todo lo otro se va a ir viendo… En dos años me imagino igual de alegre y, seguramente, padre”.

Lo cierto es que su romance con la modelo lo aproximó aún más al contacto con los pequeños porque “Pampita” tiene tres varoncitos, Bautista, Beltrán y Benicio, con los que logró entablar un gran vínculo sentimental.

“Ellos necesitan amor y yo, obviamente, estando en la casa, les doy todo el amor posible”, reconoció “Pico”, pleno con su noviazgo y la familia ensamblada que logró con Carolina, tras varios meses de idas y vueltas.

Así, el tenista, uno de los galanes más codiciados y envidiados de la farándula, acostumbrado a los viajes y a la soltería, está cerca de sentar cabeza. Pero, ¿estará preparada Pampita para tener más hijos?