Patricia Sosa y Valeria Lynch, peleadas por La Princesita

Las cantantes tomaron distancia y las diferencias serían irreconciliables: ¿qué tuvo que ver la pareja del Kun Agüero?

| Publicado en Edición Impresa

Si había una pelea que nadie se esperaba era esta entre dos mujeres importantes del mundo musical de Argentina: Valeria Lynch y Patricia Sosa se alejaron y las diferencias serían irreconciliables. Ayer, en “Intrusos en el Espectáculo” (América), su conductor, Jorge Rial, señaló que la disputa tiene nombre y apellido y se trata de otra mujer y cantante: La Princesita Karina.

El lío se habría desatado cuando las dos cantante amigas fueron convocadas para una noche especial en el Teatro Colón y entre muchas de las mujeres de la canción también fue de la partida, por primera vez, la ¿novia todavía? del delantero de la Selección nacional de fútbol, Sergio Kun Agüero. Según contó ayer Rial, “la pelea fue porque Lynch no quería que ‘La Princesita’ fuera de la partida me lo dice alguien muy cercano al círculo de Patricia Sosa”.

Días atrás, Valeria Lynch en radio Mitre, con Marcelo Polino, blanqueó la distancia con su amiga de la canción y con quien además de ella, la recién fallecida María Martha Serra Lima, Marcela Morelo, Sandra Mihanovich y Lucía Galán, entre otras, desde hace tiempo armaron un grupo de WhatsApp, aunque según Lynch por otros motivos: “Patricia estuvo en el cumpleaños de mi hija Thais (en verdad hija de su pareja Cau Bornes) cuando cumplió 15 años y no me llamó más. No me llamó cuando saqué este CD de rock. Yo me hubiera comunicado para felicitarla”.

Lynch remató que “estamos alejadas con Patricia. Uno de los motivos que puede ser es porque dejé de ir a las cenas con el grupo que armamos y llamamos `Las Elegidas´ y con ese nombre cantamos en el Teatro Colón. No pude hacerlo porque el día que se juntaron yo estaba trabajando. Y no trabajo para mis colegas, trabajo para mi público”.

Del otro lado aún no llegó la respuesta, salvo el mensaje que se le envió a Jorge Rial y quien pidió reserva de la fuente cercana a Patricia Sosa de que Lynch “no quería que la cantante tropical se subiera al escenario del Colón”.

Todavía ni Patricia Sosa ni la Princesita Karina levantaron polvareda sobre este tema, pero claramente sorprende la pelea.