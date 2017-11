¿Qué dijo la joven que le mutiló los genitales a un hombre en Córdoba?

El abogado de Brenda Barattini, la joven arquitecta de 26 años acusada de mutilar los genitales de un hombre en un departamento de Córdoba, señaló en las últimas horas que su clienta atacó al hombre con el único objetivo de “defenderse de un ataque sexual”. El dr. Carlos Nayi detalló que en las próximas horas Barattini será sometidas a estudios psiquiátricos.

Distintas versiones señalan que Barattini y el hombre, del que sólo trascendió el nombre, mantenían una relación de amantes desde hacía varios meses pero que, por diferentes razones, estaba pronta a terminar. También trascendió que los encuentros en el departamento 7°B del edificio ubicado en Chacabuco 580 del barrio Nueva Córdoba, en la capital provincial, sucedían con frecuencia.

"Me reuní con mi cliente antes que ingresara a la sala de cirugía y me relató los hechos dentro de su estado de shock. Esta persona hace varios meses que mantenían una relación. No fue una relación casual como hizo saber mi colega (Carlos) Nayi en otros medios, que claramente va a ser parte de su defensa. Ellos se encontraban en un pleno encuentro, él no estaba dormido. Comienzan con un juego (sexual) donde a él se le vendan los ojos. Fueron hechos y elementos que están en la escena del crimen", sostuvo Eduardo Pérez, abogado de la víctima en diálogo con una radio porteña.

A contramano de esta versión, el letrado Carlos Nayi indicó que quien por estas horas es apodada como "la Lorena Bobbit cordobesa" y Sergio F., el hombre de 40 años atacado, no eran amantes pero sí reconoció que se conocían porque la víctima forma parte de una banda junto al hermano de la agresora.

"Estamos frente a una causal de justificación. La información que tengo muy reciente es que fue víctima de un ataque sexual. Ella le permitió el ingreso al departamento, es una persona que integra una banda de rock, es allegado a su hermano. Ya en el interior del domicilio, lejos de cumplir con las intenciones que era retirar un instrumento musical, la atacó sexualmente y ella asumió una actitud defensiva", aseguró hoy el abogado de la acusada, Carlos Nayi.

Consultada por un medio de prensa cordobés, la fiscal de la causa, Bettina Croppi, señaló que “se está muy lejos” afirmar que el hecho se haya dado en el marco de un ataque sexual.

“Lo único que tenemos son hechos que se pueden constatar que es la presencia de una pareja en un departamento en Nueva Córdoba, el masculino habría sufrido una lesión gravísima, está todavía pendiente el peritaje médico pero es posible que haya perdido la capacidad de concebir. En ese departamento se encontraba una pareja y la mujer está detenida e imputada de lesiones gravísimas", recalcó la fiscal.

Consultada sobre si había "una relación amorosa previa", la fiscal respondió: "Creo que sí, hasta ahora no lo hemos podido determinar, sí se conocían, eso es algo que está probado".

Imputada por lesiones gravísimas y alojada en una celda de la cárcel de mujeres en el Complejo Penitenciario de Bouwer se encuentra la joven que, el sábado a la noche, mutiló con una tijera de podar los genitales de un hombre. Los pesquisas judiciales trabajan para desentrañar qué fue exactamente lo que sucedió el sábado a las 23 en el departamento ubicado en bulevar Chacabuco al 580, en pleno barrio Nueva Córdoba.