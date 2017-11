Una mujer le cortó el pene a su pareja con una tijera de podar

Ocurrió el fin de semana en Córdoba y ahora las partes dirimen en la Justicia versiones de defensa de abuso sexual y ataque premeditado. Tras confesar el hecho la mujer quedó detenida

El caso de una mujer de 26 años que le cortó el pene a un hombre de 40, el sábado último en un departamento de la ciudad de Córdoba, conmueve a la capital de esa provincia y al país y abrió además una serie de controversias en el plano legal debido a que el abogado de ella sostuvo que fue "en defensa de un ataque sexual", mientras que la parte argumentó que se trató de una acción "intencional y premeditada" por parte de la fémina.

El sangriento accionar se produjo en un departamento ubicado en un edifico de la calle Chacabuco al 580 del barrio Nueva Córdoba, aparentemente durante un encuentro sexual. Por motivos que aún se investigan, en un momento determinado la mujer se asió de una tijera de podar y mutiló los genitales de la pareja, quien en medio de la desesperación salió hasta el palier a pedir ayuda a los vecinos.

Tras un llamado de emergencia al 107, el hombre recibió asistencia médica y fue derivado al Hospital de Urgencias, donde lograron estabilizaron, aunque quedó internado con pronóstico reservado. Antes de ingresar al nosocomio, el herido había perdido una importante cantidad de sangre, lo que por un momento puso en riesgo su vida.

La mujer, por su parte, permaneció en el lugar bajo una crisis de nervios y al llegar la Policía no opuso ninguna clase de resistencia al operativo. Allí mismo confesó haber atacado al hombre e inmediatamente quedó detenida, hasta que unas horas después fue trasladada a una celda de la cárcel de mujeres del Complejo Penitenciario de Brower.

La causa que afronta es por "lesiones gravísimas". En esa situación, aguarda por la indagatoria ante la fiscal de Violencia Familiar de la capital cordobesa, Bettina Croppi, y por las pericias psiquiátricas que se realizarán en los próximos días.

Por estas horas los investigadores, guiados por los elementos hallados en el apartamento, creen al momento de los hechos estaban practicando un juego sexual.

“Creemos que el hombre se entregó a un juego sexual con los ojos tapados y que, en esas circunstancias, fue atacado”, sostuvo una fuente cercana a los pesquisas.

A su vez, a raíz de las versiones cruzadas, tratan de establecer algunos datos para el esclarecimiento del caso, por ejemplo si la pareja mantenía una relación oculta y si se conocían desde hace un largo tiempo o si se trató de un encuentro casual.

Durante el operativo se halló en el inmueble la tijera usada para el ataque, agendas, billeteras, celulares y una venda con la que el hombre se habría tapado los ojos para someterse a un acto sexual.

Versiones opuestas

En medio de los ecos por el terrible caso, el abogado de la mujer detenida, Carlos Nayi, argumentó que el ataque con la tijera fue una maniobra de la mujer para defenderse de una situación de abuso sexual. "Estamos frente a una causal de justificación. La información que tengo muy reciente es que fue víctima de un ataque sexual", sostuvo Nayi.

"Ella le permitió el ingreso al departamento, es una persona que integra una banda de rock, es allegado a su hermano, ya en el interior del domicilio, lejos de cumplir con las intenciones que era retirar un instrumento musical, la atacó sexualmente y ella asumió una actitud defensiva", se explayó el letrado.

"¿Si hubo exceso o no?, para eso está la Justicia para trabajar", dijo.

Sin embargo, como contrapartida, el defensor legal del hombre herido, Eduardo Pérez, desechó las versiones de la otra parte al señalar que la relación llevaba meses y que el ataque que sufrió su cliente configura un hecho "predeterminado".

"Me reuní con mi cliente antes que ingresara a la sala de cirugía y me relató los hechos dentro de su estado de shock. Esta persona hace varios meses que mantenían una relación. No fue una relación casual como hizo saber mi colega (Carlos) Nayi en otros medios, que claramente va a ser parte de su defensa", sostuvo.

"Al contrario, ellos se encontraban en un pleno encuentro, él no estaba dormido. Comienzan con un juego (sexual) adonde a él se le vendan los ojos. Fueron hechos y elementos que están en la escena del crimen", agregó.

Pérez se mostró sorprendido por la aparición de una "tijera de podar en el departamento" y considera que ese elemento es parte de un accionar "predeterminado".

"Esta relación estaba llegando a su fin. Venía por una cuestión pasional. Es la única hipótesis que puedo manejar. Lo que primero atina a decir mi cliente es 'no entiendo que le pasó, es una persona que hace tiempo veo', y me específico personas que conocían de la relación que van a ser propuestas como testigos", remarcó.

El caso de Córdoba este fin de semana recuerda a lo ocurrido en 1993 en los Estados Unidos cuando Lorena Bobbit le cortó el pene a su pareja, John Wayne Bobbit, con un cuchillo.