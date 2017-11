Aseguran que ya se habrían instalado laboratorios que producen cocaína en la Ciudad

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa, una de las organizaciones civiles que más ha denunciado el circuito de esta droga, aseguran que ya hay producción local

Aunque desde hace años se dice que la cocaína llega a La Plata desde el Gran Buenos Aires por la Autopista y la Ruta 6, esto ya no sería necesariamente así. La Asamblea Vecinal de Tolosa, una de las organizaciones civiles que más ha denunciado en los últimos años el circuito de venta de droga a nivel local, alertó ayer que están comenzando a instalarse pequeños laboratorios en la Ciudad.

“La cocaína que se consume en La Plata sigue llegando mayormente desde el Gran Buenos Aires, pero ahora estamos empezando a tener también laboratorios acá. Son pequeños productores que intentan instalarse en el mercado local”, explica Pablo Pérez, uno de los impulsores de la Asamblea Vecinal de Tolosa al advertir sobre las consecuencias que este avance del mercado ilegal podría acarrear.

Y es que, como se sabe, donde hay “cocinas” también hay residuos; y el residuo de la producción de la cocaína es el “paco”, una droga barata, altamente adictiva y deteriorante que encuentra sus principales consumidores entre chicos y adolescentes de alta vulnerabilidad social. Se trata a su vez de una sustancia cuya instalación se halla asociada con altos niveles de criminalidad.

La versión de que se estaría produciendo cocaína en La Plata fue sin embargo desacreditada ayer informalmente por fuentes de la Secretaría de Seguridad del Municipio. “No podemos descartar que haya alguien que esté cocinando pero no sería en grandes proporciones. Por las características de la Ciudad, donde hay tanta concentracion de funcionarios judiciales y policiales, una actividad de ese tipo resulta muy difícil de ocultar. Por eso es que las cocinas se instalan generalmente en lugares donde los controles son mas laxos. ¿Para qué arriesgarse a producirla localmente si pueden traerla del Gran Buenos Aires como sucede hoy?

“En La Plata no tenemos una cartelización de la droga como ocurre en Rosario, donde existen `dueños` del negocio; lo que tenemos sí son pequeñas redes de distribución que se extienden cada vez más”, dice Pablo Pérez desde la Asamblea Vecinal de Tolosa, al describir cómo funciona el mercado local. El hecho de que sea un vecino quien lo explica y no un funcionario judicial no sorprende si se tiene en cuenta la trayectoria de su entidad: desde que en 2015 comenzaron a colocar urnas en los barrios para pedirle a la gente que denuncie los “kioscos” de drogas, no han parado de mover cielo y tierra para lograr su erradicación.

En la jerga de los consumidores de cocaína, los “kioscos” son en rigor puntos de venta que funcionan en casas. “Vemos una inmensidad de ellos que se abren en distintos puntos de la Ciudad y se van corriendo constantemente de un lugar a otro: pero no es que se vayan muy lejos; quizás se mudan a no más de cien metros y todo el mundo sabe dónde están”, explica Pérez.

“En el caso de la periferia, los kioscos funcionan generalmente en casas muy humildes; en el casco urbano, suelen estar en casas usurpadas. La mayoría de las denuncias que registramos nosotros tienen que ver con esa modalidad, sobre todo en La Loma y Barrio Norte”, señala el integrante de la Asamblea Vecinal en base a un trabajo realizado a partir del testimonio de chicos consumidores que viven en el asentamiento del Arroyo El Gato y el Barrio La Unión.

El otro gran foco de venta está en el Mondongo, específicamente dentro de la Zona Roja (el área que se extiende alrededor de la diagonal 73, entre la avenida 1 y la Plaza Matheu). No lo decimos para estigmatizar a las travestis, como se nos acusa habitualmente; no tenemos nada contra ellas. Pero la realidad indica que cada vez que se han hecho operativos policiales en esa zona se ha detectado mucha droga fraccionada, lo que revela que es un punto de comercialización”.

“Algunos puntos de venta que tenemos identificados impresionan por la cantidad de autos que circulan a la noche alrededor. Porque no es que la gente entre a comprar a los `kioscos”; generalmente los clientes se acercan con el auto y un correo se les arrima a la ventanilla para hacer la transacción. Y en los barrios más bravos, donde los clientes de clase media no se animan a entrar, hay `deliverys` que les acercan la droga a ciertas esquinas más urbanizadas después de llamar a un celular”, cuentan desde la Asamblea.

Lo que se vende de esa forma “es una droga de pésima calidad”. “Cuando pusimos las urnas en 2015 para que la gente denunciara a los vendedores se veía mucha cocaína; ahora lo que circula es otra cosa, de cocaína tiene menos del 40%; el resto es una un mezcla de talco, bicarbonato, paracetamol y clonazepam. Se trata más de sustancias de corte que droga en sí, pero no lo hacen sólo para estirar la droga sino para que rinda poco y el cliente vuelva a buscar más”, aseguran en la entidad vecinal.

“Cada `pase`, que equivale a menos de un gramo, se vende por unos 150 pesos, lo que habla ya de por sí de su calidad -detallan-. Pero los pibes se toman hasta cinco o seis pases por noche. ¿De dónde sacan esos mil mangos? De afanar. Ahí es donde entramos todos los vecinos como víctimas de la inseguridad. Los pibes se drogan, afanan y vuelven a comprar. Es un círculo vicioso que no tiene fin”.

En la Asamblea Vecinal de Tolosa afirman que “por las propias características que tiene la comercialización no hay dudas de que se trata de zonas liberadas por el poder de turno. De otra forma no se podría vender con semejante desparpajo. Para que eso funcione como lo está haciendo tiene que haber necesariamente connivencia con el poder”, aseguran.

Fuentes de la Secretaria de Seguridad del Municipio aseguran sin embargo que “en La Plata no existen `bunkers` (casas donde se venda) como ocurre en el Gran Buenos Aires y Rosario. La comercialización de cocaína se focaliza esencialmente en la Zona Roja. Ahí la actividad de las travestis pasa en un 90% por la venta de drogas al menudeo y un 10% por la oferta sexual. Y un alto porcentaje son emigrantes que tienen contactos con pares de la Villa 1-11-14, que es de donde viene la mayor parte de la droga que se comercializa en la Ciudad”.